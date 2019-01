Der Ausstieg aus der Kohleverstromung bietet nach Expertenmeinung neben Problemen vor allem auch Chancen für mehr Innovation und Digitalisierung. Deutschland könne mit innovativen Projekten international Maßstäbe setzen und exportfähige Lösungen für andere Länder liefern, sagte der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS Halle, Ralf B. Wehrsporn, am Samstag. Allein aus Sachsen-Anhalt seien 111 Projekte in die Arbeit der Kohle-Kommission eingebracht worden. Der Physikprofessor war Mitglied in dem 28-köpfigen Gremium. Die Kommission hatte sich nach einem Verhandlungsmarathon am frühen Samstagmorgen auf einen Abschlussbericht mit Empfehlungen an die Politik geeinigt. Es sieht unter anderem einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung zur Stromgewinnung bis 2038 vor./gik/DP/zb

