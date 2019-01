Bei Daimler gilt es, nicht nur auf den Heimatmarkt Europa zu schauen, sondern auch auf Emerging Markets wie Indien. So verweist Daimler darauf, dass diese Woche in Indien die Mercedes-Benz V-Klasse eingeführt worden ist. So langsam wird das aber auch Zeit, könnte man einwenden - denn schließlich ist diese laut Daimler bereits 2015 in Japan und 2016 in China eingeführt worden. Und Daimler nennt für die Wachstumsstrategie im internationalen Geschäft als Slogan: "Mercedes-Benz Vans goes global".

Daimler: ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...