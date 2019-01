London (ots/PRNewswire) -



Das neue ZIP-Pod-Set von USONICIG bietet die patentierte und jetzt noch bessere Verdampfer-Technologie mit Ultraschall. Zudem ist es das erste Pod-Mod-Produkt mit einem TRF-Design (Top Rotate Filling). Das Einfüllen des E-Liquids wird damit leichter, weil man mit nur einem Handgriff das Mundstück öffnen kann.



CY Kong, der Produktmanager von USONICIG, sagte dazu: "Pod-Mod-Produkte erfreuen sich unter den Nutzern von Verdampfern sehr großer Beliebtheit, weil man sie gut mit sich tragen kann und weil sie kompakt und leicht zu handhaben sind. Aber wenn man das E-Liquid immer mühselig von unten einfüllen muss, ist das schon ziemlich lästig. USONCIG hat nun nicht bloß seine Verdampfer-Technologie mit Ultraschall verbessert und in die ZIP-Serie eingebaut, sondern hat sich darüber hinaus auch etwas Neues für das Einfüllen des E-Liquids ausgedacht - vom herkömmlichen Befüllen von unten hin zur TRF-Methode. Damit kommen die Leute schneller zu ihrem Genuss, ganz nach dem Motto 'Get It Quick'."



Zusammen mit Vapouround lädt USONICIG derzeit zur Vapouround Bus-Tour durch das Vereinigte Königreich ein, um den Start des ZIP-Pod-Sets angemessen zu feiern. Die gesamte Außenfläche vom Vapouround-Bus wurde neu bemalt und ist jetzt ein einziges ZIP-Poster, inklusive des Produktmottos "Get It Quick", womit das TRF-Design des Pods und seine einfache Bedienung hervorgehoben werden.



Freunde des Verdampfens und Menschen, die gerne mehr über die Welt der Verdampfer erfahren möchten, werden eingeladen, in den Bus einzusteigen und den neuen ZIP auszuprobieren. Den Fahrplan der Vapouround Bus-Tour sieht wie folgt aus:



DATUM ORT Samstag, 16. Februar 2019 Vapeshack-Manchester Freitag, 01. März 2019 Beeston Town Tour Dienstag, 12. März 2019 Long Eaton Tour Samstag, 31. März 2019 The King of Vapes-Manchester



Erfahren Sie mehr unter https://www.vapouroundbus.co.uk/



Informationen zu Vapouround



Vapouround hat 2015 als Lifestyle-Magazin begonnen und hat seinen Schwerpunkt im Laufe der Zeit auf die Verdampfer-Branche verschoben. Seither hat es sich zu einer Publikation für den Verdampfer-Fachhandel entwickelt. Für den Fachhandel im Vereinigten Königreich und in Irland ist es die führende Plattform mit einem treuen und wachsenden Kundenstamm aus B2B-Abonnenten und Einzelhändlern. Mit dem Vapouround-Bus, der mit der Botschaft einer rauchfreien Gesellschaft durch das Vereinigte Königreich fährt, verfügt es über einen rollenden Service, mit dessen Hilfe man das Rauchen aufgeben kann.



https://www.vapouroundbus.co.uk/



Informationen zu USONICIG



USONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. gegründet und engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung von gesunden Verdampfer-Produkten. USONICIG hat die Zulassung für insgesamt 255 Patente erhalten. Darunter sind 38 Patente unter dem Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 63 in- und ausländische Patente für Erfindungen, 146 Gebrauchsmuster und 8 in- und ausländische Designpatente. Dank der Fortschritte bei Forschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellung hat sich USONICIG zum Marktführer in der Branche für Verdampfer entwickelt.



Die ZIP-Produktserie von USONICIG erfüllt die europäische Tabakrichtlinie (Tobacco Products Directive 2014/40/EU (TPD)) und hat die Genehmigung für den Verkauf im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschland erhalten. Erhältlich ist der ZIP im Online-Handel sowie in Verdampfer-Läden vor Ort.



