Das Investieren in Aktien ist eigentlich eine tolle Sache. Mithilfe der Börse können wir unser hart erarbeitetes und mühevoll gespartes Geld für uns arbeiten lassen und so langfristig sogar ein regelrechtes Vermögen aufbauen. Nichtsdestoweniger ist auch das Leben eines Investors von Beschränkungen und Einschnitten gekennzeichnet. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf drei solcher Limitierungen, die jeder Investor besser kennen und akzeptieren sollte, noch bevor der erste Euro überhaupt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...