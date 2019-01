Kein Rückzug, sondern Energieerzeugung auf neue Art: Das sind die Pläne des Vattenfall-Chefs Hall für seinen Konzern in Deutschland. Dadurch sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen.

Nach dem Verkauf seiner Braunkohlesparte sieht der schwedische Energiekonzern Vattenfall Deutschland dennoch als wichtigen Erzeugungsstandort. "Wir wollen auch in Deutschland ein großer Energieproduzent bleiben", sagte Vattenfall-Vorstandschef Magnus Hall der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dabei sei der Energieträger Erdgas nur eine Zwischenlösung etwa bei den Kraftwerken in Berlin.

"Wir sehen uns nach anderen Energiequellen um, etwa Restwärme und Abwärme von Industrieanlagen oder Datenverarbeitungszentren", erläuterte Hall. Zu den Überlegungen gehöre auch der Einsatz von Holzpellets. "Da sind wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...