Die Statements John McCallums zur inhaftierten Huawei-Managerin haben nun Konsequenzen. Kanadas Premier Trudeau trennt sich vom Botschafter.

Der kanadische Botschafter in China hat nach Kritik am Umgang mit der Finanzchefin des Huawei-Konzerns sein Amt verloren. Premierminister Justin Trudeau teilte am Samstag (Ortszeit) mit, dass er Botschafter John McCallum am Vorabend zum Rücktritt aufgefordert habe und dieser dem nachgekommen sei.

McCallum hatte der Zeitung "Toronto Star" zuvor gesagt, dass es "großartig" wäre, wenn die USA den Auslieferungsantrag für die im Dezember 2018 in Kanada festgenommene ...

