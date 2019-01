Unterföhring (ots) -



Star-Koch vs. Pop-Star. HSV gegen BVB. Kochlöffel vs. Stimmgabel. Tim Mälzer (48) fordert bei "Schlag den Star" Sasha (47) heraus - am 9. Februar live auf ProSieben. Die beiden wettkampflustigen Draufgänger treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Musik-Acts sind mit dabei: Herbert Grönemeyer, die französische Pop-Sängerin ZAZ und der norwegische Shootingstar Sigrid. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.



Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.



"Schlag den Star", am Samstag, 9. Februar, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben.



