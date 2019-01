Sekt, Crémant und Champagner werden oft zu Beginn eines Essens getrunken. Dabei können sie viel mehr. Voraussetzung: Es ist ein wirklich guter Sekt.

Mit ungeschriebenen Gesetzen ist es so eine Sache. Hinter einigen verbergen sich tiefe Wahrheiten. Hinter anderen Mythen. Auch im Kodex der Weintrinker gibt es Regeln, an die sich alle halten, obwohl keiner weiß, warum. Vermeintliche Gewissheiten wie "Weißwein so kalt wie möglich trinken" (stimmt nicht). Oder "Rotweine werden mit dem Alter besser" (stimmt auch nicht). Oder auch: "Sekt gehört immer an den Anfang". Stimmt ebenfalls nicht.

Zugegeben, prickelnde Weine eignen sich sehr gut als Aperitif. Die Kohlensäure sorgt für einen lebhaften Auftakt, dank des filigranen Geschmacksbilds sind danach schöne Steigerungen möglich. Voraussetzung: ein wirklich guter Sekt. Und die Fakten sprechen nicht dafür, dass die Deutschen darauf achten. Der Durchschnittspreis für eine Flasche Sekt liegt hierzulande bei unter drei Euro. Was viele nicht wissen: Darin stecken bereits rund ein Euro pauschale Sektsteuer. Man kann sich also ...

