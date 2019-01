Köln (ots) - Was bedeutet es wirklich, ein Star zu sein? Welche Verantwortung trägt man, wenn man in der Öffentlichkeit steht? Und was hat man als Musiker, Schauspielerin, Sportler oder Influencer zu den großen Themen der Gesellschaft zu sagen? Am Dienstag ab 19 Uhr geht 1LIVE mit einem neuen Interview-Format auf YouTube an den Start. In "RendezWho?" trifft Filmemacher Hubertus Koch (29) einmal die Woche auf einen Prominenten aus dem 1LIVE-Cosmos - sein Versprechen: Gespräche auf Augenhöhen statt PR-Talk.



In der ersten Folge geht Hubertus Koch mit Stand-up-Comedian Felix Lobrecht durch Berlin-Kreuzberg. Die beiden sprechen unter anderem darüber, wie es ist, kein Geld zu haben - eine Gemeinsamkeit aus ihrer Kindheit. Heute kann sich Felix Lobrecht Designerklamotten kaufen und lässt Leute mit wenig Geld umsonst in seine Shows.



Insgesamt sind sechs Folgen "RendezWho?" geplant, die immer dienstags um 19 Uhr online gehen. Neben Felix Lobrecht trifft Hubertus Koch auf Frank Thelen, Larissa Rieß, Özcan Cosar, Esther Sedlaczek und Samy Deluxe. Alle Videos gibt es wie immer nicht nur auf YouTube, sondern auch auf 1LIVE.de.



Der 1LIVE-YouTube-Kanal zählt zu den erfolgreichsten YouTube-Kanälen des WDR. Viel Aufmerksamkeit erreichte zuletzt die zweite Staffel von "1LIVE Ausgepackt" - ein Sozialexperiment, bei dem 1LIVE in jeder Folge zwei extrem unterschiedliche Menschen mit gegensätzlichen Meinungen und Lebenseinstellungen an einen Tisch gesetzt hat.



Für "RendezWho?" arbeitet 1LIVE zum ersten Mal mit Hubertus Koch als Kopf für ein Format zusammen. Koch, Jahrgang 1989, produziert für funk den Kanal "Einigkeit & Rap & Freiheit" und ist Teil des "Y-Kollektivs". "Einigkeit & Rap & Freiheit" ist dieses Jahr für den Grimme-Preis nominiert, ebenso wie Hubertus Koch selbst für seine "herausragende Autorenleistung" und seinen "eigenwilligen Stil".



