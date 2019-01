Wentorf bei Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zwei Meere, grüne Landschaften und ein riesiges Freizeitangebot: Das Trendurlaubsziel Dänemark lockt Besucher mit einer perfekten Mischung aus Hygge, Action und Entspannung pur und bricht schon jetzt Ferienhaus-Buchungsrekorde fürs aktuelle Jahr.



"Wir beobachten diese Entwicklung seit Jahren, scannen die individuellen Bedürfnisse verschiedenster Reisetypen genau und geben kostenlos Tipps zu Wünschen wie Reit-, Surf- oder Angelurlaub, Urlaub mit Hund, Heirat in Dänemark und Ähnlichem", kommentiert Jan Schust. Er ist Geschäftsführer des Ferienhausvergleichsportals Dänemark.de, das mit renommierten Anbietern wie Esmark, Sonne und Strand, Novasol und Dansommer kooperiert und eine Bestpreisgarantie offeriert.



Zahlen des dänischen Statistikportals Danmarks Statistik belegen den Dänemark-Boom: Seit 2015 fährt Dänemark mit einheimischen Ferienhausanbietern kontinuierlich Buchungsrekorde ein. Besucher aus Deutschland stellen mit Abstand den größten Anteil - 2017 beispielsweise mit 14,3 Millionen Ferienhausübernachtungen. Im November 2018 verzeichneten dänische Agenturen insgesamt sieben Prozent mehr Ferienhausanmietungen fürs kommende Jahr als im Vergleichszeitraum von 2017.



Diese Tendenzen sind laut Schust kein Wunder: "Das Paradies liegt direkt bei uns um die Ecke. Wer will, setzt sich einfach ins Auto und ist binnen Kürze da - ohne Bahnverspätung, Pilotenstreik oder Stress an der Grenze." Die Dänen seien herzlich, kinder- und tierfreundlich, "und das Beste: Strände und Binnenland sind trotz des Tourismuszuwachses nicht überlaufen und eine tolle Alternative zu Hotspots in Deutschland."



Die Ferienhauskultur biete einen zusätzlichen Anreiz für Individualurlauber, so der Dänemark.de-Chef. Viele Häuser würden von dänischen Eigentümern genutzt. Folglich gebe es Unterkünfte in jeglicher Ausstattung, Größe und den schönsten Lagen überall im Land. Das große Interesse spürt auch das Dänemark.de-Team, das mehr als 25.000 Ferienhäuser vermietet: "Insbesondere Häuser in Westjütland, in Hvide Sande, Blavand und auf Römö werden momentan vermehrt gebucht. Domizile auf Bornholm sind ebenfalls sehr gefragt", so Schust.



Insgesamt stiegen bei Dänemark.de sowohl die Anzahl der Last-Minute-Anmietungen, als auch jene von bis zu einem Jahr im Voraus. Die langfristige Art der Urlaubsplanung sei selbstverständlich nicht jedermanns Sache, sagt Schust. Zwar finde man auf den letzten Drücker tolle Schnäppchen, "wer jedoch genaue Vorstellungen vom Reisezeitraum, von Art und Lage des dänischen Ferienhauses hat, der bucht besser zeitig. Das spart im Zweifelsfall Geld und Enttäuschungen - und man kann sich länger auf die wohlverdiente Auszeit freuen."



Über Dänemark.de: Das werbefreie Ferienhausvergleichsportal Dänemark.de wurde von Dänemark-Fans ins Leben gerufen und kooperiert mit renommierten Ferienhausanbietern wie Novasol, Sonne und Strand, Esmark und Dansommer. Es setzt auf hohe Datenschutzstandards, eine Bestpreisgarantie, Rabattaktionen und TÜV-geprüfte Vergleichsrechner. Das Team steht Webseitenbesuchern kostenlos per Live-Chat, Hotline, Social Media und E-Mail zur Verfügung und aktualisiert kontinuierlich diverse Reisetipps online.



OTS: Daenemark.de Travel GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133476.rss2



Pressekontakt: Daenemark.de Travel GmbH Zollstraße 11b 21465 Wentorf bei Hamburg Deutschland Geschäftsführer: Jan Schust, Stephan Cordes Ansprechpartner: Stephan Cordes Telefon: +49 40 524 78 15 80 Telefax: +49 40 730 98 289 E-Mail: stephan.cordes@daenemark.de