Es war erneut der letzte Handelstag der Börsenwoche, welcher den Deutschen Aktienindex am meisten beflügelte. So reichte es nach einer Durststrecke von drei Konsolidierungstagen dann am Ende für eine neues Verlaufshoch. Die Marke von 11.000 Punkten stand hierbei mehrfach in Reichweite, wurde jedoch verteidigt. Blicken wir somit auf die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...