Tagesgewinner war am Freitag Air Berlin mit 12,05% auf 0,01 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%) vor FE Ltd mit 10,00% auf 0,01 (195% Vol.; 1W 120,00%) und Canadian Solar mit 7,55% auf 19,51 (177% Vol.; 1W 8,21%). Die Tagesverlierer: Gerry Weber mit -64,82% auf 0,61 (697% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -74,42%), SW Umwelttechnik mit -6,90% auf 13,50 (313% Vol.; 1W 5,47%), Phoenix Solar mit -5,81% auf 0,02 (15% Vol.; 1W -5,88%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (47786,93 Mio.), GlaxoSmithKline (36500,51) und BP Plc (31925,53). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Ibiden Co.Ltd (1800%), Gerry Weber (697%) und paragon (364%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist FE Ltd mit ...

