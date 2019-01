Die Macht verschiebt sich: von Politikern zu Bürgern, von Experten zu Laien. Die Medieneliten und Linken antworten mit Ausschluss aus der Gemeinschaft der Anständigen. Auf dem Spiel steht die Meinungsfreiheit.

Wie vor 50 Jahren bei der Kulturrevolution der Achtundsechziger erleben wir zurzeit einen publizistischen Bürgerkrieg. Während die Frontlinien damals aber recht klar gezogen waren, haben wir es heute mit einer hochkomplexen Gemengelage zu tun. Zum einen gibt es einen radikalen Strukturwandel der Öffentlichkeit - Stichwort: Digitalisierung. Sodann wird diese neu formatierte Öffentlichkeit wie nie zuvor durch politische Großthemen emotionalisiert. Nicht nur die Flüchtlingsströme und der Klimawandel, sondern auch die Politik des Gender Mainstreaming und eines postnationalen Europa schüren Identitätsängste.

Und schließlich mehren sich die Anzeichen für das, was der Kulturhistoriker Johann Huizinga Puerilismus genannt hat: Man wird nicht mehr erwachsen. Früher war man als Jugendlicher rot und ist dann nachgedunkelt. Heute bleibt man grün, auch wenn man längst grau geworden ist.

Im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien haben wir es mit einer revolutionären Machtverschiebung auf allen Ebenen der Gesellschaft zu tun. Die Macht verschiebt sich von den Politikern zu den Bürgern. Der Ruf nach Partizipation und Formen direkter Demokratie wie etwa dem Volksentscheid wird immer lauter - und er klingt für viele bedrohlich, denn die Leute wählen immer häufiger anders als von der politisch-medialen Elite geplant. Man denke nur an die Wahlerfolge von Donald Trump und der AfD, aber auch an den Brexit. Wirtschaftlich verschiebt sich die Macht von den Firmen zu den Kunden. Zu Recht sprechen Trendforscher von einer Konsumentendemokratie. Und ganz generell verschiebt sich die Macht von den Experten zu den Laien.

Diese Krise der Expertenkultur scheint durch die Selbstorganisation der Laien im Internet auf Dauer gestellt zu sein. Das macht vor allem den klassischen Massenmedien zu schaffen. Die Medienelite ist es gewohnt, als Oberlehrer der Nation aufzutreten. Nun muss sie immer häufiger erleben, dass man die Welt nicht mehr in ihrem Spiegel sieht, sondern sich lieber auf andere Informationsquellen verlässt. Kein Wunder also, dass viele Journalisten Angst um ihren Job und ihren Status haben. Deshalb neigen sie dazu, die sozialen Medien zu verteufeln.

Die in den klassischen Massenmedien geübte Kritik an den neuen sozialen Medien zieht alle Register des Kulturpessimismus. Als käme alles Digitale direkt aus der Hölle, gelten Blogs als digitale Schmierereien, Tweets als digitale Plakate, ein Psychiater diagnostiziert digitale Demenz, ein Computerpionier warnt vor digitalem Maoismus, und natürlich lauert in jedem Kinderzimmer die Internetsucht. Jeder, der Twitter oder Facebook nutzt, stellt sofort fest: Volkes Stimme ist vulgär. Aber das sollte eigentlich niemanden überraschen. ...

