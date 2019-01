Ein neues Image oder neue Prozesse - laut einer Studie ist ein Großteil der deutschen Unternehmen im Wandel. Problematisch: Viele Mitarbeiter sehen in dieser Veränderung keinen Sinn und tragen sie deshalb nicht mit.

Wenn das Geschäftsmodell ausgedient hat oder die IT-Software veraltet ist, muss ein Wandel her. Bei einem Großteil der deutschen Unternehmen ist das der Fall, sie befinden sich in der Transformation. Damit der Wandel allerdings Erfolg hat, müssen die Mitarbeiter bei der Umsetzung eingebunden werden. Doch lediglich gut ein Drittel der Beschäftigten befürwortet den Wandel überhaupt.

All das geht aus der "Transformational Branding Studie" der Markenberatung Sasserath Munzinger Plus hervor, die der WirtschaftsWoche exklusiv vor Erscheinen vorlag. Für die Auswertung hat die Markenberatung 1000 Angestellte aus 28 verschiedenen Branchen befragt.

Zwar mussten sich Unternehmen schon immer weiterentwickeln, um konkurrenz- und zukunftsfähig zu sein. Allerdings: "Der Druck, sich zu transformieren, war unserer Einschätzung nach nie zuvor höher. Laut unserer Studie arbeiten 83 Prozent der befragten Mitarbeiter in Unternehmen, die sich aktuell in einem Transformationsprozess befinden - und das über alle Branchen hinweg", sagt Uwe Munzinger, Markenexperte und Geschäftsführer von Sasserath Munzinger Plus.

Nach Einschätzung von Munzinger ist der Transformationsdruck allen voran von der Digitalisierung getrieben. Das ergibt Sinn: Sobald alte Geschäftsmodelle von der Technologie überholt werden, entstehen neue. Um nicht den Anschluss zu verlieren, sind Unternehmen ständig gezwungen, sich anzupassen.

Die Marke als Haupttreiber von Transformation

