Essen (ots) - Vater Staat fehlen Fachkräfte. Nun ist es die Bundeswehr, die händeringend nach IT-Spezialisten und Personal für den Sanitätsdienst sucht. Aber - egal ob Bund, Land oder Kommunen: Auf allen Ebenen tut sich die öffentliche Hand mit der Personalgewinnung zunehmend schwer. Nicht von ungefähr hat just die Justiz in NRW eine Werbekampagne gestartet. Bei der Bundeswehr gibt es solche Kampagnen seit Jahren, hochprofessionell angelegt, mit Riesen-Budgets. Dass ihr trotzdem Spezialisten fehlen, zeigt, dass Werbung allein keine Personalnot löst. Arbeit muss besser bezahlt werden. Arbeitsbedingungen müssen besser, familienfreundlicher werden. Das ist Wasser auf den Mühlen von Gewerkschaften und Beamtenbund, die jetzt Tarifverhandlungen führen. Aber: Es stimmt.



