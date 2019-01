Der Pharmakonzern Biotest will die Zahl seiner Mitarbeiter kräftig steigern. Am Hauptsitz in Dreieich nahe Frankfurt werde in den nächsten zwei Jahren eine neue Produktionsanlage für Medikamente aus Blutplasma fertiggestellt und so die Kapazität verdoppelt, sagte Vorstandschef Bernhard Ehmer der Deutschen Presse-Agentur. "Biotest investiert dafür rund 300 Millionen Euro und sieht vor, insgesamt rund 300 neue Mitarbeiter einzustellen." Ein Drittel davon habe bereits die Arbeit aufgenommen.

Das Unternehmen wurde 2018 vom chinesischen Investor Creat zu einem Preis von 1,3 Milliarden Euro inklusive Schulden mehrheitlich übernommen - einer der größten Firmenkäufe hierzulande durch Interessenten aus Fernost. "Mit Hilfe von Creat konnten alle Kredite von Biotest abgelöst werden, was dem Unternehmen neuen Spielraum gibt", sagte Ehmer. Mit der neuen Produktion steige auch die Effizienz im Biotest-Betrieb. "Gewinnen wir bisher aus einem Liter Blutplasma drei Produkte, werden es künftig fünf sein."

Biotest entwickelt auf Basis von Blutplasma-Spenden Arzneien, die etwa bei Blutgerinnungsstörungen, schweren Schwächen des Immunsystems oder schlimmen Verbrennungen zum Einsatz kommen. Zusammen mit Vertragspartnern verarbeitet Biotest jährlich bis zu 1,3 Millionen Liter Blutplasma. Der Konzern beschäftigt weltweit mehr als 1600 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Umsatz von 378 Millionen Euro./als/DP/zb

ISIN DE0005227235

AXC0018 2019-01-28/06:07