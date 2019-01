Howard Schultz spendet seit vielen Jahren für die US-Demokraten und gilt als lautstarker Trump-Kritiker. Nun liebäugelt er selbst mit dem Weißen Haus - und zwar als unabhängiger Kandidat. Viele Demokraten sind entsetzt.

Der ehemalige Chef der Kaffeehaus-Kette Starbucks, Howard Schultz, sorgt mit Ambitionen auf das Weiße Haus für Unruhe unter den US-Demokraten. In der CBS-Sendung "60 Minutes" gab der Geschäftsmann am Sonntag bekannt, eine Präsidentschaftskandidatur als unabhängiger Bewerber zu erwägen. Die Reaktionen bei vielen Demokraten fielen verhalten und teils feindselig aus. Sie befürchten, dass Schultz dem demokratischen Herausforderer oder der demokratischen Herausforderin Stimmen abjagen könnte, was letztlich dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump zugute kommen könnte.

Unter prominenten Bedenkenträgern ist David Axelrod, ein früherer Berater von Ex-Präsident Barack Obama, der Schultz zum Verzicht auf eine Kandidatur drängte. Auch Julian Castro, Ex-Wohnungsbauminister unter Obama, äußerte am Sonntag im Sender CNN die Sorge, dass sich Trump im Falle einer unabhängigen Schultz-Kampagne "beste Hoffnungen" auf eine Wiederwahl machen könne. Castro gab kürzlich selbst seine Bewerbung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...