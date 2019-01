Im 1. Halbjahr hat InBev noch von der Fußball-WM profitiert und solide Ergebnisse erzielt. Im 3. Quartal ging es aber kräftig bergab. Die Folge: In den ersten 9 Monaten gingen der Umsatz um 3,5% und der Gewinn um 21% zurück. Profitabel gewachsen ist der Konzern nur in Asien. Der gesamte Getränkeabsatz schrumpfte um 9% auf 424,7 Mio hl und der reine Bierabsatz um 1,4% auf 375,6 Mio hl. Besonders in Nordamerika und Europa wird immer weniger Bier getrunken.

