Coca-Cola hat in den ersten 9 Monaten von der starken Nachfrage nach zuckerarmen und -freien Getränken profitiert. Auch neue Produkte wie Fuze Tea kamen bei den Konsumenten gut an. Zudem konnte der Konzern die Kosten senken und Preiserhöhungen durchsetzen. Als Folge davon stieg der Gewinn um 39%. Der Umsatz ging jedoch um 11,1% zurück. Verantwortlich war die Abspaltung weiterer Getränkeabfüller. Softdrinks wie Coca-Cola Zero oder Powerade Zero erzielen bereits zweistellige Absatzzuwächse. Der ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...