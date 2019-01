Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Institut, Opposition kritisieren Kohleausstiegsplan

Das Ifo Institut hat in einer ersten Stellungnahme den Kohleausstiegsplan der Kohle-Kommission als zu kurz gegriffen und teuer kritisiert. Zudem sei die Chance vertan worden, damit die deutsche Energie- und Klimapolitik grundlegend zu reformieren und einen langfristigen Plan zur Umsetzung der Klimaziele zu erarbeiten.

Auch nach Kohle-Kompromiss Aufrufe zu neuen Protesten

Ungeachtet der Verständigung der Kohlekommission auf ein Enddatum für die Abschaltung der letzten Kraftwerke gibt es weiter Aufrufe zu Protesten gegen die Kohleverstromung. "Noch 19 Jahre Kohlekraftwerke am Netz lassen - das ist fürs Klima viel zu wenig", erklärte das Kampagnen-Netzwerk Campact am Samstag.

Bundesminister begrüßen Kompromiss zum Kohleausstieg

Der von der Kohlekommission am frühen Samstagmorgen ausgehandelte Kompromiss zum Kohleausstieg zwischen 2035 und 2038 ist von führenden Mitgliedern der Bundesregierung begrüßt worden

RWE: Kohleausstieg 2038 "deutlich zu früh", Termin 2032 überprüfen

RWE hält 2038, das finale Jahr in dem laut Empfehlung der Kohlekommission in Deutschland die letzten Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen, für "deutlich zu früh". Der Essener Stromkonzern schlägt vor, dass im Jahr 2032 der vorgeschlagene Zeitrahmen noch einmal umfassend geprüft wird. "Dabei sollte dann auch eine energiewirtschaftlich notwendige Verlängerung erwogen werden", teilte die RWE AG mit.

Uniper nun doch zu Gesprächen über Pannenkraftwerk Datteln bereit

Der Stromversorger Uniper ist nach dem Beschluss der Kohlekommission nun doch bereit, mit der Politik über sein Problemkraftwerk Datteln zu verhandeln. Das Steinkohlekraftwerk ist wegen jahrelanger Verzögerungen noch nicht in Betrieb. Die Kohlekommission hat sich dafür ausgesprochen, die Turbinen erst gar nicht an das Stromnetz zu nehmen.

Lausitzer Energieversorger Leag sieht sich durch Kohlebeschluss bedroht

Der Lausitzer Energieversorger Leag bewertet die Beschlüsse der Kohlekommission als bedrohlich für das Unternehmen. Sollte die Bundesregierung das Ausstiegsdatum aus der Verbrennung von Kohle Ende 2038 sowie die Stilllegung weiterer Kraftwerke in den nächsten Jahren bestätigten, "dann würde dies unser Revierkonzept ... ernsthaft in Frage stellen", erklärte Leag-Chef Helmar Rendez.

UPDATE2/Deutschland soll bis spätestens 2038 aus Kohle aussteigen

Durchbruch am frühen Morgen: Die Kohlekommission hat sich nach 21-stündigen Gesprächen darauf geeinigt, dass in Deutschland die letzten Kohlekraftwerke im Korridor zwischen 2035 und 2038 vom Netz gehen. Das erfuhr Dow Jones Newswires aus Kommissionskreisen.

OMV investiert 2,5 Mrd US-Dollar in Abu Dhabi

OMV hat eine Vereinbarung über eine milliardenschwere Investition in das Ölraffinieriegeschäft in Abu Dhabi unterzeichnet. Das österreichische Öl- und Gasunternehmen teilte am Sonntag mit, es werde von der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 15 Prozent an deren Tochterunternehmen Abu Dhabi Oil Refining Company (ADNOC Refining) erwerben. Darüber hinaus werden OMV, ADNOC und die italienische Eni SpA ein Handels-Joint-Venture errichten, an dem OMV wiederum 15 Prozent halten wird.

Morphosys bekommt 3 US-Patentrechte aberkannt, prüft Optionen

Morphosys hat von einem US-Gericht die Patentrechte für drei Patente aberkannt bekommen. Das US-Bezirksgericht von Delaware habe entschieden, dass die Patentansprüche von drei Morphosys-Patenten mit den US-Patentnummern 8,263,746, 9,200,061 und 9,758,590 ungültig seien, wie das Münchener Pharmaunternehmen, das im MDAX gelistet ist, am Samstag mitteilte.

NordLB bestätigt gemeinsames Angebot von 2 Finanzinvestoren

Die Pläne zur Kapitalstärkung der Norddeutschen Landesbank kommen voran. Die NordLB hat am Samstag im Rahmen des Bieterprozesses ein gemeinsames Angebot von zwei Finanzinvestoren für eine Minderheitsbeteiligung erhalten, teilte die Landesbank mit. Gebote konnten bis Mitternacht New Yorker Zeit bzw. 6 Uhr Ortszeit eingereicht werden.

EU-Länder gründen SPV zur Umgehung der US-Iran-Sanktionen - Spiegel

Mehrere europäische Staaten haben sich nach Informationen des Magazins Der Spiegel auf einen Weg geeinigt, die von US-Präsident Trump verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Iran zu umgehen.

Beer zur FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer ist Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Europawahl im Mai. Auf dem Europarteitag der Liberalen am Sonntag in Berlin wurde die 49-Jährige mit knapp 86 Prozent für den Posten gewählt. Die Delegierten berieten auch das Programm zur Europawahl, in dem die FDP für eine grundlegende Erneuerung der EU wirbt.

May will brit. Abgeordneten für Brexit-Gesetzgebung Urlaub streichen

Nachsitzen für den Brexit: Die britische Regierung von Premierministerin Theresa May drängt auf eine Verlängerung der Sitzungszeiten und die Streichung freier Tage der Abgeordneten, um acht wichtige Gesetze für den EU-Austritt Großbritanniens rechtzeitig durch das Parlament zu bringen.

Demonstranten bauen in Brexit-Protest Mauer an Grenze Nordirlands

In einer Protestaktion gegen den Brexit haben Demonstranten am Samstag eine Grenzstraße zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Nordirland geschlossen und eine Grenzanlage mit Militärkontrollen nachgestellt.

Lindner wirft Merkel Tatenlosigkeit beim Brexit vor

FDP-Chef Christian Lindner hat der Bundesregierung vorgeworfen, viel zu wenig gegen einen ungeordneten Brexit zu tun. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei nach Athen gereist, um eine Abkehr Griechenlands vom Euro abzuwenden, sei aber zu wenig in London gewesen, "um ein Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verhindern", sagte Lindner am Sonntag auf dem Europaparteitag der FDP in Berlin.

US-Haushaltsstreit trotz Einlenkens von Trump noch nicht beendet

Auch nach dem Einlenken von US-Präsident Donald Trump ist der Haushaltsstreit in den USA noch längst nicht vorbei: Der Kongress billigte am Freitag zwar einstimmig eine Zwischenfinanzierung bis zum 15. Februar, anschließend unterzeichnete Präsident Donald Trump die Vorlage, wie das Weiße Haus mitteilte. Weil die Übergangslösung aber nicht die von Trump geforderten Mittel zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält, drohte der Präsident sofort mit weiteren Zwangsmaßnahmen.

Brasiliens Justiz friert Milliarden von Minenbetreiber Vale ein

Nach dem Dammbruch mit mindestens 37 Toten und hunderten Vermissten in Brasilien hat die Justiz umgerechnet insgesamt 3 Milliarden US-Dollar (2,6 Milliarden Euro) auf den Konten des Minenbetreibers Vale SA eingefroren. Die Staatsanwaltschaft in dem Bundesstaat Minas Gerais teilte am Sonntag mit, sie habe zusätzliche 5 Milliarden Real (1,2 Milliarden Euro) am Samstagabend blockiert. Bereits zuvor hatten die Behörden umgerechnet mehr als 1 Milliarde Euro für Entschädigungszahlungen an Opfer eingefroren.

Gebrochener Damm in Brasilien erst kürzlich vom TÜV Süd untersucht

Der in Brasilien gebrochene Staudamm ist erst kürzlich von Experten des TÜV Süd untersucht worden. Bei der Inspektion im vergangenen September seien "nach unserem momentanen Kenntnisstand keine Mängel festgestellt" worden, sagte ein Sprecher.

Neuer Dammbruch an Mine in Brasilien droht

Nach der verheerenden Schlammlawine an einem Eisenerzbergwerk in Brasilien befürchten die Experten einen weiteren Dammbruch.

Union fällt im Sonntagstrend unter 30%; Grüne, SPD, FDP legen zu

Die Union ist in der Wählergunst wieder unter die 30-Prozent-Marke gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verlieren CDU/CSU einen Prozentpunkt, sind mit 29 Prozent aber weiterhin die mit Abstand stärkste Partei.

Bahn-Beauftragter spricht sich gegen Arriva-Verkauf aus

Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, ist gegen einen Verkauf der Bahn-Tochter Arriva. Damit stellt er sich gegen einen Vorschlag des Bundesrechnungshofes. "Wenn ich die Milchkuh einmal schlachte, dann gibt sie keine Milch mehr", sagte Ferlemann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Scheuer will Feinstaub-Grenzwerte mit EU-Verkehrsministern diskutieren

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Konsequenzen aus der Kritik von mehr als 100 Lungenärzten an den Feinstaub-Grenzwerten angekündigt. "Ich werde die Initiative der Ärzte zum Thema im nächsten EU-Verkehrsministerrat machen", sagte Scheuer der Bild am Sonntag.

Google-Chef ist für Regulierung selbstfahrender Autos

Der Chef des Internetkonzerns Google, Sundar Pichai, spricht sich für die Regulierung selbstfahrender Autos in bestimmten Fällen aus.

Auf die Frage, wen ein Auto töten soll, wenn es einen Unfall nicht mehr vermeiden kann, sagte Pichai der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass in einem solchen Bereich "eine durchdachte Regulierung sinnvoll sein" kann.

