Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTE - Die hohe Nachfrage nach der Rente ab 63 ist auch im vergangenen Jahr ungebrochen. Wie das Handelsblatt von der Deutschen Rentenversicherung erfuhr, wurden 2018 rund 251.000 Anträge gestellt. Das sind nur etwas weniger als im Rekordjahr 2017, als knapp 254.000 Anträge eingingen. Seit Inkrafttreten der Neuregelung im Juli 2014 verzeichnete Rentenversicherung nach eigenen Angaben fast 1,2 Millionen Anträge. (Handelsblatt S. 9)

GRENZWERTE - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stellt angesichts der Kritik von Lungenärzten die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide infrage - und stößt damit auf heftigen Widerstand beim Koalitionspartner SPD. "Unser Kompass sollte der Schutz der Gesundheit der Menschen sein. Das scheinen manche aus den Augen zu verlieren", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). "Es trägt nicht zur Versachlichung und erst recht nicht zur Lösung von Problemen bei, wenn wir jetzt bei jedem einzelnen Debattenbeitrag die Grenzwerte grundsätzlich infrage stellen." Scheuer hatte zuvor in einem Interview erklärt, die Stellungnahme von gut 100 Lungenärzten aus der vergangenen Woche müsse dazu führen, die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. (SZ S. 1)

GRENZWERTE - In den Streit über die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide haben sich internationale Medizinerverbände eingeschaltet. Vierzehn Repräsentanten des International Forum of Respiratory Societies FIRS, des weltweiten Zusammenschlusses der führenden Gesellschaften für Lungengesundheit mit mehr als 70.000 Mitgliedern, haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Stellungnahme zum deutschen Dieselstreit veröffentlicht. Darin widersprechen die Wissenschaftler einer Initiative von etwa hundert deutschen Lungenärzten, die auf eine Aufweichung der Stickoxid- und Feinstaub-Grenzwerte abzielt. (FAZ S. 9)

GRENZWERTE - Die deutsche Autobranche hat die jüngsten Diskussionen um Sinn und Unsinn von EU-Grenzwerten bei Luftschadstoffen begrüßt. "Es ist richtig, dass wir in Deutschland jetzt eine intensive Debatte darüber führen, ob die Stickoxidgrenzwerte, die die EU vorgegeben hat, auf einem seriösen wissenschaftlichen Fundament stehen und darüber, ob die Messstellen richtig positioniert sind", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Zu einer guten Regulierung gehöre, Gesetze und ihre Anwendung immer wieder zu hinterfragen. (Handelsblatt S.)

WIRTSCHAFTSPOLITIK - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Ralph Brinkhaus (CDU), hat eine wirtschaftsfreundliche Ausrichtung der Politik gefordert. "Wir müssen unabhängig von den Konjunkturaussichten die Grundlagen dafür legen, dass wir auch morgen wirtschaftlich erfolgreich bleiben", sagte Brinkhaus. "Dafür brauchen wir eine Renaissance der Wirtschaftspolitik." Deshalb habe der CDU-Bundesvorstand in seiner letzten Klausurtagung das Thema Wirtschaft ganz nach oben gesetzt. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich von 1,8 auf 1,0 Prozent herunterschrauben wird. (Handelsblatt)

KOHLEAUSSTIEG - Bundesregierung und Unternehmen zeigen sich erleichtert über den Konsens zum Kohleausstieg. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüßten die Einigung. "Entscheidend ist, dass auf der Grundlage des Beschlusses das Klimaziel 2030 ebenso erreicht werden kann wie anhaltende Versorgungssicherheit in Deutschland", sagte Altmaier der SZ. In den nächsten Wochen werde der Bund konkrete Vorschläge zur Umsetzung vorlegen. (SZ S. 1/FAZ S. 17/Welt S. 1)

KOHLEAUSSTIEG - Die Landesregierung von NRW beharrt darauf, dass die Revisionsklausel im Kohlekompromiss auch zu einer Verlangsamung des Kohleausstieges führen kann und nicht nur zu einer Beschleunigung. Dies erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) gegenüber der Rheinischen Post. "Ist 2032 tatsächlich sehr viel mehr grüner Strom zu akzeptablen Preisen für die Kunden verfügbar und sind die Netze ausgebaut, dann ist ein schnellerer Ausstieg im Jahr 2035 denkbar. Aber wenn es weitere Verzögerungen gibt, müssen wir die Notbremse ziehen können, um die 250.000 Arbeitsplätze beispielsweise in der energieintensiven Industrie von NRW schützen zu können", sagte er. (Rheinische Post)

SCHWARZE LISTE - Im Kampf gegen Geldwäsche und internationale Terrorfinanzierung will die EU-Kommission Anfang Februar eine neue schwarze Liste von Risikostaaten veröffentlichen. Das berichtet Die Welt unter Berufung auf hohe informierte EU-Diplomatenkreise in Brüssel. "Auf der neuen Liste sind 23 Länder enthalten", sagte ein EU-Diplomat, der mit der Angelegenheit vertraut ist. Die neue schwarze Liste ist damit nahezu doppelt so umfangreich wie die bisherige Auflistung, die insgesamt nur zwölf Staaten umfasst. Die aufgeführten Länder stellen wegen mangelnder Aufsichtspflicht oder laxer Gesetzgebung für die Sicherheit und das Finanzsystem der EU ein ernsthaftes Risiko dar. (Welt S.6)

STEUERHINTERZIEHER - Gegen Steuerhinterzieher ist Brüssel weitgehend machtlos. Jedes Jahr entgehen der EU Schätzungen zufolge rund 825 Milliarden Euro. Deutschland, Frankreich und Italien am stärksten betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt der britische Ökonomieprofessor Richard Murphy. (Welt S. 9)

January 28, 2019

