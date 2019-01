M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia erhält mit AVENIR-Partnern Zuschlag für ein drittes Los des Grand Paris Express - Neubau der Linie 17 | Erschliessung des Flughafens Le Bourget ans Metro-Netz | Auftragsvolumen von insgesamt rund EUR 440 Mio. (CHF 500 Mio.)

Dietlikon, 28. Januar 2019 - Die Société du Grand Paris (SGP) beauftragt die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) AVENIR bestehend aus Implenia (Kaufmännische Leitung und Technisches Mandat), DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION (Federführer), Royal BAM Group und Pizzarotti (alle mit je 25% beteiligt), mit dem Los 1 der neuen Metro Linie 17 Nord des Grand Paris Express. Das Auftragsvolumen beträgt rund EUR 440 Mio. (CHF 500 Mio.).

Das Los 1 umfasst einen rund 6 Kilometer langen Tunnel, zwei neue unterirdische Métro-Stationen (Le Bourget Aéroport und Triangle de Gonesse), sechs Annexbauten (hauptsächlich Ventilationsschächte und Sicherheitszugangsschächte), den TBM-Zwischen-Startschacht in Bonneuil-en-France sowie einen 750m langen Voreinschnitt in Gonesse. Die neue Linie wird an das urbane Verkehrsnetz angeschlossen und teilweise neu gebaut.

Der Tunnel wird mit einer Tunnelbohrmaschine (TBM) ausgebrochen und verfügt über einen Durchmesser von rund 8,7 Meter. Die geologischen Verhältnisse sind aufgrund von diversen Bohrungen gut bekannt. Implenia ist stolz, ihre Erfahrung und Know-How im städtischen Untertagbau sowie ihre Ressourcen für die Ausführung dieses komplexen Projektes zur Verfügung stellen zu können. Baubeginn der Spezialtiefbauarbeiten ist im Mai 2019.

Das Auftragsportfolio von Implenia in Frankreich umfasst damit neu 3 Lose des Grossprojektes "Grand Paris Express", ein Los des Projektes HiLumi für das European Laboratory of Particle Physics (CERN) in Cessy, die Verlängerung der Métrolinie B in Lyon sowie den Sicherheitsstollen für den Fréjus Tunnel in Modane. Implenia arbeitet bei allen Projekten mit französischen Partnern zusammen.

In Paris baut Implenia mit am Los 1 der neuen Metro Linie 17 Nord des Grand Paris Express. Das Los umfasst einen mehr als sechs Kilometer langen Tunnel, zwei neue Métro-Stationen sowie den Startschacht. Baustart ist voraussichtlich Mai 2019. (Bild: Implenia)

