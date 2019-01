Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Software AG von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt. Analyst Mohammed Moawalla begründete das neue Votum in einer am Montag vorliegenden Studie mit der im Vergleich zum Sektor unterdurchschnittlichen Kursentwicklung und dem Potenzial für eine Kehrtwende unter einem neuen Management./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 04:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

