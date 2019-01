Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1409 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.Der Franken notiert mit 1,1317 Franken zwar auch weiterhin oberhalb der 1,13er Marke, steht aber etwas tiefer als noch am Freitagabend. Auch der US-Dollar notiert bei einem Stand von 0,9919 Franken tiefer als im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...