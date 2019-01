Bei Halbleiter-Bausteinen war die klassische Rechtfertigung des "kleiner, schneller, preisgünstiger" beziehungsweise höhere Leistung, mehr Zuverlässigkeit für mehr als 50 Jahre die treibende Kraft. Heutige Digitalschaltungen in Automotive-Anwendungen mit kritischen Timing-Anforderungen benötigen mehr denn je MEMS-Oszillatoren (Micro Electrical Mechanical Systems).

Anforderungen des Kfz-Einsatzes

Autos von heute benötigen präzise Zeitangaben für ADAS-Systeme (Advanced Driver Assistance Systems), die eingebaute Kameras, Ultraschall-Sensoren, Lidar und Radar sowie Infotainment, Fahrzeug-interne Netze und mehr enthalten. Obwohl MEMS-Oszillatoren schon seit mehr als zehn Jahren hergestellt und in Automotive-Anwendungen zum Einsatz kommen, benötigen die neuen ADAS-Einsatzfelder für autonome, selbstfahrende Fahrzeuge einen noch größeren Funktionsumfang und stellen höhere Anforderungen an Zeit-synchronisierende Geräte.

Zuverlässigkeit ist ein zentrales Kriterium für Autohersteller und die Lieferanten ihrer elektronischen Systeme. Quartz-Oszillatoren werden mechanisch aus Kristallmaterial geschnitten und abgeschliffen, um die richtige Frequenz zu erzielen und anschließend in hermetisch versiegelte Gehäuse verkapselt. Wegen ihrer dünnen Kristallstrukturen sind diese Bausteine empfindlich gegenüber Vibrationsschäden und außerdem auf eine feste Frequenz beschränkt. Die Reinheitsanforderungen in der Fertigung für diese Bausteine sind nicht besonders hoch.

Die Herstellung von MEMS-Oszillatoren erfolgt in einem IC-Fertigungsbetrieb unter hohen Reinheitsbedingungen. Damit können MEMS-Oszillatoren eine zwanzigmal höhere Zuverlässigkeit, um den Faktor 500 bessere Stabilität gegen Stoßbelastungen und eine fünfmal bessere Vibrationsbeständigkeit bieten als herkömmliche Quartz-Oszillatorbausteine.

Konstruktionsbedingt sind MEMS-Oszillatoren sehr klein und robust. Kristalle haben eine endliche Größe und ihr Preis steigt mit zunehmender Miniaturisierung. In den ersten Automotive-Anwendungen, bei denen es sehr strenge Platzbegrenzungen gab, war es notwendig, einige der Kameras in den Fahrzeugen aufgrund der Größe der Quartzbausteine nachzurüsten. Hier bietet sich der Einsatz von MEMS-Bausteinen als natürliche Lösung an. Viele neue Kfz-Anwendungen wie etwa ADAS erfordern sogar noch kleinere Gehäuse, und damit wird die Größe eines MEMS-Oszillators zu einem zusätzlichen treibenden Faktor, um Quartz-Oszillatoren zu ersetzen.

Frequenzstabilität bei hohen Temperaturen

Ein weiterer Aspekt der MEMS-Oszillatoren ist ihre Fähigkeit, ihre Frequenzstabilität auch bei sehr hohen Temperaturen beizubehalten. Quartz-Bausteine besitzen ein stark nichtlineares Temperaturverhalten und haben in diesem Bereich mehr Schwierigkeiten. Heute verfügbare MEMS-Oszillatoren erfüllen die Temperaturklasse 1 (40 bis +125 °C Umgebungstemperatur entsprechend AEC-Q100). MEMS-Oszillatoren der nächsten Generation eignen sich auch für noch höhere Temperaturen, sodass sie sich auch in Bereichen des Fahrzeugs einsetzen lassen, in denen Temperaturklasse 0 (-40 bis +150 °C) erforderlich ist (siehe Tabelle 1).

Im Automotive-Einsatz können hohe Temperaturen aufgrund der Umgebungstemperaturen am Installationsort und/oder der geforderten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...