Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die britische Premierministerin Theresa May soll in interner Runde einen ungeregelten Brexit ausgeschlossen haben, die Deutsche Bank ist einem Agenturbericht zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über weitere Investments Katars und das aktuelle...

