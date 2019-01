Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages zum Nationalfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Kohlekommission hat sich darauf geeinigt, dass in Deutschland die letzten Kohlekraftwerke im Korridor zwischen 2035 und 2038 vom Netz gehen. Der Beschluss des Gremiums soll der Bundesregierung als Blaupause für die Fortentwicklung der Energiewende dienen. Das Ende der Verfeuerung von Kohle zur Stromerzeugung kommt damit einerseits später als es die in dem Gremium vertretenen Umweltverbände gefordert hatten. Andererseits ist es aber früher als es die Bundesländer mit Braunkohleförderung verlangt hatten. Fachleute erwarten, dass Unternehmen und Haushalte wegen des Zurückdrängens der Kohle künftig mehr für Energie zahlen müssen. Der Bundesverband der Industrie (BDI), der Arbeitgeberverband BDA und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnten vor Mehrkosten zwischen 14 und 54 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Die Verbände sehen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bedroht. Bereits vor der entscheidenden Sitzung hatte sich der Konsens herausgeschält, wonach die Industrie eine jährliche Ausgleichszahlung erhalten soll - in Höhe von 2 Milliarden Euro pro Jahr. Ebenfalls verständigt hatte sich das Gremium darauf, dass Stromversorger wie RWE, die Lausitzer Leag und Uniper bis zum Jahr 2030 entschädigt werden, wenn sie ihre Kraftwerke vorzeitig abklemmen müssen.

Das Ifo Institut hat in einer ersten Stellungnahme den Kohleausstiegsplan der Kohle-Kommission als zu kurz gegriffen und teuer kritisiert. Zudem sei die Chance vertan worden, damit die deutsche Energie- und Klimapolitik grundlegend zu reformieren und einen langfristigen Plan zur Umsetzung der Klimaziele zu erarbeiten. "Nach Berechnungen des Ifo Instituts wird der Kohleausstieg zumindest teilweise ausgeglichen durch Importe von Atom- und Kohlestrom aus Polen und Tschechien", sagte Ifo-Forscherin Karen Pittel.

RWE hält 2038, das finale Jahr in dem laut Empfehlung der Kohlekommission in Deutschland die letzten Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen, für "deutlich zu früh". Der Chef des Energieversorgers, Rolf Martin Schmitz, rechnet mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Wie viele Mitarbeiter hiervon betroffen sein werden, könne er heute noch nicht sagen. "Aber ich rechne mit einem signifikanten Abbau bereits bis 2023, der weit über die bisherigen Planungen und das durch normale Fluktuation mögliche hinaus geht", sagte Schmitz der Rheinischen Post.

Der Lausitzer Energieversorger Leag bewertet die Beschlüsse der Kohlekommission als bedrohlich für das Unternehmen. Sollte die Bundesregierung das Ausstiegsdatum aus der Verbrennung von Kohle Ende 2038 sowie die Stilllegung weiterer Kraftwerke in den nächsten Jahren bestätigten, "dann würde dies unser Revierkonzept ... ernsthaft in Frage stellen", erklärte Leag-Chef Helmar Rendez.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CANCOM (08:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2018 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 1.345 +16% 5 1.161 EBITDA 104 +23% 5 85 EBIT 69 +14% 5 61 Ergebnis nach Steuern/Dritten 44 +11% 5 40 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,26 +8% 5 1,17 Dividende je Aktie 0,60 -40% 5 1,00

Weitere Termine:

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Voltabox AG, Jahresergebnis

DE/Wirecard AG, Ergebnis 4Q

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal von Wirecard (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 620 +32% 8 469 EBITDA 172 +37% 6 126 EBIT 142 +48% 4 96 Ergebnis nach Steuern 104 +14% 3 91 Ergebnis je Aktie 0,92 +24% 8 0,74

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.660,20 -0,12 Nikkei-225 20.649,00 -0,60 Schanghai-Composite 2.597,70 -0,15 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.281,79 1,36 DAX-Future 11.262,00 1,04 XDAX 11.264,78 1,03 MDAX 23.822,92 1,06 TecDAX 2.650,30 0,99 EuroStoxx50 3.163,24 1,18 Stoxx50 2.872,17 0,47 Dow-Jones 24.737,20 0,75 S&P-500-Index 2.664,76 0,85 Nasdaq-Comp. 7.164,86 1,29 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,19% -25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: "Rücksetzer zum Kauf nutzen", so ein Händler. Nach dem charttechnischen Ausbruch vom Freitag dürften Konsolidierungsansätze schnell in weiter steigende Kurse münden. "Viele Marktteilnehmer sind doppelt auf dem falschen Fuß erwischt worden", sagt der Händler. Zuerst vom schwachen Dezember und nun vom starken Januar. Wer das annäherend 10-prozentige DAX-Plus verpasst habe, werde nun das ganze Jahr der Benchmark hinterherlaufen. Die Marktteilnehmer müssten nun auf den fahrenden Zug aufspringen. Gestützt werde die Stimmung von der Erwartung, die Konjunktur komme mit einer weichen Landung davon und die Geldpolitik werde nicht weiter verschärft. Daneben setzt der Markt auf eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit und auf das Vermeiden eines harten Brexits.

Rückblick: Fester - Deutlich nach oben ging es am Freitag an den Börsen. Zuversichtlich stimmen neue Liquidität und Stimuli für den Bankensektor in China. Daneben stützt die Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen in Europa. Zudem wurde darauf gehofft, dass sich die USA und China in der dieser Woche im Handelsstreit annähern. Konjunkturzykliker lagen an der Spitze. Der Stoxx-Rohstoffindex gewann 3,3 Prozent, der Autoindex 2,3 Prozent und der Index der Bauwerte 1,5 Prozent. Ermutigende Geschäftszahlen verhalfen Ericsson zu einem Plus von 3,2 Prozent. Erste Group Bank verteuerten sich um 7,4 Prozent, nachdem das Geldhaus vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt und die Dividende erhöht hatte. Für Vodafone ging es dagegen um rund 5 Prozent nach unten. Der Telekomkonzern hat im dritten Quartal deutlich an Umsatz verloren. Givaudan verloren nach schwächeren Zahlen 3,7 Prozent. In London zogen Bonmarche um 3 Prozent an. Die Geschäftszahlen der Bekleidungskette seien nicht so schlecht ausgefallen, wie man befürchtet habe, hieß es. Fevertree fielen um gut 10 Prozent nach einer Abstufung durch Jefferies. Eine Kaufempfehlung der Citigroup hievte Renault-Aktie um 4,9 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Gerry Weber brachen mit der Nachricht der Insolvenz des Modekonzerns ein und wurden zum Pennystock. Im Tagestief lag der Kurs bei nur 43 Cent. Zum Handelsschluss notierte die Aktie rund 65 Prozent niedriger bei 61 Cent. Ansonsten waren Zykliker gesucht. Auf den Kauflisten standen Autowerte und deren Zulieferer, so stiegen VW um 4,2 Prozent und Daimler um knapp 3 Prozent, der Zulieferertitel Schaeffler gewann 3,7 Prozent. Die defensiven Werte standen dagegen nicht hoch im Kurs, so gaben Deutsche Telekom um 0,7 Prozent und Beiersdorf um 0,4 Prozent gegen den Trend nach. Symrise litten unter den enttäuschenden Zahlen des Wettbewerbers Givaudan, die Aktie schloss 1,3 Prozent im Minus. Gut kam an der Börse an, dass SMA Solar (plus 4,2 Prozent) mit dem Rückzug aus China und dem Abbau von 425 Vollzeitstellen die jährliche Kostenbasis um etwa 40 Millionen Euro senken will.

XETRA-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es nach Aussage eines Händlers. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Siemens wurden unverändert getaxt. Das Unternehmen soll gemeinsam mit Alstom der EU einem Bericht zufolge neue Zugeständnisse für die Fusion ihrer Eisenbahnsparten angeboten haben. Ob die Zugeständnisse ausreichten um den Deal zu retten, sei unklar, so Bloomberg unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter.

USA / WALL STREET

Fester - Eine bislang überzeugende Berichtssaison hat an der Wall Street für steigende Kurse gesorgt. Auch von der politischen Seite kam Rückenwind. So hat US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Regierungsstillstand zumindest vorübergehend beendet. Die US-Regierungsbehörden sollen demnach für drei Wochen wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Die überraschend schwachen Intel-Quartalszahlen drückten dagegen nicht auf die Stimmung. Der Chiphersteller hat mit dem Umsatz die Erwartungen verfehlt und für das laufende Jahr ein schwächeres Wachstum in Aussicht gestellt. Der Kurs gab um 5,5 Prozent nach. Starbucks legten dagegen um 3,6 Prozent zu, nachdem die Kaffeehauskette mit Umsatz und Gewinn die Schätzungen übertroffen hatte.

