Die Privatbank Berenberg hat ABB von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 21,00 auf 17,50 Franken gesenkt. In seinen bis 2020 um bis zu 31 Prozent gekürzten Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie reflektiere er erheblich höhere Kosten und die sich abschwächenden Industriemärkte, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich mit der Konkurrenz von Siemens und Schneider Electric sei das Papier des Schweizer Technologiekonzerns teuer./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-01-28/08:23

ISIN: CH0012221716