Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard von 250 auf 230 Euro gesenkt, die Aktie des Zahlungsabwicklers aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Kursziel basiere auf seinen Schätzungen für 2020, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Papier zählt im europäischen Technologiesektor aber zu seinen "Top Picks"./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 04:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

