Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 122 auf 120 Euro gesenkt, die Aktie des Softwarekonzerns aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Fokus liege auf der Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums und der Margenentwicklung, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Er betonte zudem die defensiven Eigenschaften von SAP und das attraktive Chance-Risiko-Verhältnis. Seine Bewertung basiere nun auf den Schätzungen bis 2020, begründete er das neue Kursziel./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 04:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007164600

AXC0050 2019-01-28/08:34