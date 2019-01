Kaum ein Thema wird so heiss diskutiert wie der Schutz personenbezogener Daten. An der Relevanz besteht kein Zweifel: Erst vor wenigen Tagen verhängte die französische Datenschutzbehörde CNIL gegen Google eine Strafzahlung von 50 Millionen Euro wegen mangelnder Transparenz.

An die Notwendigkeit verbindlicher Richtlinien soll auch der Europäische Datenschutztag am 28. Januar erinnern. Seit nunmehr 12 Jahren sensibilisiert der vom Europarat ins Leben gerufene Aktionstag Bürger und Unternehmen für das Thema. In der EU regelt die Datenschutz-Grundverordnung den länderübergreifenden Datenstrom. Beim Datentransfer zwischen der EU und Drittländern wird es jedoch deutlich komplizierter. In jedem Land gelten andere Regeln, was die Zusammenarbeit für Unternehmen und Behörden erschwert.

In den letzten Jahren hat die DSGVO auch über die EU-Grenzen hinaus die Führungsrolle übernommen und prägt den weltweiten Datenschutz. So gibt es in vielen neueren Gesetzgebungen wie in Kalifornien und Japan Ähnlichkeiten zur Datenschutz-Grundverordnung. Auch das sich aktuell in Revision befindliche Schweizer Datenschutzgesetz richtet sich in weiten Teilen nach der EU-DSGVO. Dies ist kein Zufall. Je grösser die Nähe zur DSGVO, desto leichter ist die gegenseitige Anerkennung eines angemessenen Datenschutzniveaus durch die EU-Kommission und dem jeweiligen ...

