Die deutschen Staatsanleihen sind am Montag etwas schwächer in den frühen Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 165,10 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,20 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone fielen die Kurse.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sollte dieser Trend anhalten. "Wachstumszweifel dürften auch in dieser Woche für latente Nachfrage nach als sicher geltenden Staatspapieren sorgen", schrieben sie am Montag. Weiterhin belasten die Unsicherheit beim Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Konjunktur. EZB-Präsident Mario Draghi hatte in der vergangenen Woche auf Abwärtsrisiken hingewiesen. Am Nachmittag wird er vor dem EU-Parlament sprechen.

Am Vormittag werden zudem neben der US-Zinsentscheidung auch Daten zur Geldmenge in der Eurozone erwartet. Für Beachtung dürften im laufe der Woche zudem die Verbraucherpreise in Deutschland und der Eurozone sorgen./elm/bgf/jha/

