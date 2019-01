Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse der DZ BANK: In den Wintermonaten, wenn warme Heizungsluft und kalte Winterluft die Haut schnell austrocknen, ist eine sorgfältige Pflege besonders wichtig, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...