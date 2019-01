In der Debatte über Stickstoff-Grenzwerte hat der langjährige Grünen-Chef Cem Özdemir den mehr als 100 Lungen-Fachärzten nach deren Kritik an den Werten eine Nähe zur Autolobby vorgeworfen: "Wenn man genau hinschaut, sind da Leute dabei, die für die Automobilindustrie gearbeitet haben", sagte Özdemir am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Man habe es natürlich auch mit einer interessengeleiteten Debatte zu tun.

Özdemir warnte deshalb: "Vorsicht an der Bahnsteigkante!" Gleichzeitig forderte der Grünen-Politiker, die Kanzlerin solle das Thema nun "zur Chefsache machen". Er würde das jedenfalls nicht einem CSU-geführten Verkehrsministerium überlassen, sagte der frühere Grünen-Chef. Die Politik der letzten CSU-Verkehrsminister grenze "an Menschenrechtsverletzungen" und habe zu einem "massiven Ansehen-Verlust der Politik" geführt, so Özdemir. "Der Fahrverbots-Minister heißt Andreas Scheuer."

Auf die Frage, ob er sich eine Neu-Überprüfung der Stickstoff-Grenzwerte vorstellen könnte, sagte der Grünen-Politiker, diese Werte würden ja ohnehin ständig überprüft. "Das ist nicht in Stein gemeißelt."