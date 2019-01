Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse der DZ BANK: 6.700 Läden, 370.000 Mitarbeiter und 50 Mio. Kunden pro Woche - beeindruckende Zahlen für ein Unternehmen, das in Deutschland nahezu unbekannt ist - die Rede ist von Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF), einem der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...