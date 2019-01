DJ Chemesis International Inc.: Bau einer GMP-zertifizierten Cannabis Extraktionsanlage für den Export aus Kolumbien - zusätzliche Millionenumsätze erwartet!

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-28 / 09:20 *Anlass der Meldung: Update Unternehmen: *Chemesis International (WKN A2NB26) [1] *Kursziel mittelfristig 4,00 EUR Bau einer GMP-zertifizierten Cannabis Extraktionsanlage für den Export aus Kolumbien - zusätzliche Millionenumsätze erwartet!* Mit heutigen News gibt unser Cannabis Top PickChemesis International (WKN A2NB26) bekannt, dass man noch im 1. Quartal 2019 mit dem Bau einer GMP-zertifizierten Cannabis Extraktionsanlage in Kolumbien beginnen möchte. Die hochmoderne Anlage wird ein zertifiziertes Produktionslabor beherbergen, das eine große Produktionskapazität sowohl für die inländischen als auch die internationalen Märkte besitzen wird. Chemesis besitzt eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Konstruktion und dem Betrieb konformer Extraktionslabors in verschiedenen internationalen Märkten, wie es sich in Kalifornien und Puerto Rico zeigte. Das Unternehmen wird seinen Erstanbietervorteil in Kolumbien wirksam einsetzen, wo zurzeit ein Mangel an zertifizierten Extraktionsanlagen besteht. Bei Baubeginn der neuen Verarbeitungsanlage wird La Finca seine zurzeit 1.060 Acre (entspricht 43 Mio. Sqf) umfassenden Anbauflächen erweitern. Die anvisierten 16,5 Mio. USD Umsatz bis Ende des aktuellen Geschäftsjahrs (zum 30.06.2019), stellen daher unserer Meinung nach, eine äußerst konservative Schätzung da, wir rechnen mit deutlich höheren Umsätzen. Wir erwarten weitere bedeutende News in den kommenden Wochen, derzeit arbeitet man an vielen Fronten - ein Ausbruch über die 2 Euro Marke ist unserer Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit. Bedenken Sie, aufgrund der hohen Insiderbeteiligung befinden sich nur 16 Mio. Aktien im Freefloat. Eine schnelle, gewaltige Kurssteigerung ist daher absolut im Bereich des Möglichen. *Alles in allem erfüllt Chemesis International (WKN A2NB26) durch die hervorragende strategische Ausrichtung und sehr cleveren Akquisitionen die Voraussetzungen, um der Überflieger im Cannabissektor 2019 zu werden. Durch den Erfolg des Unternehmens dürften auch die Branchengrößen wie Canopy Growth *(WKN A140QA) [2] *oder Aphria *(WKN A12HM0) [3] *auf Chemesis aufmerksam werden.* *Daher rechnet Chemesis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres am 30. Juni 2019 mit einem Umsatz von insgesamt 16,5 Mio. USD und ein Gewinn von ca. 2 Mio. USD. was für eine so junges Unternehmen ein außergewöhnlich gutes Ergebnis darstellt.* Da Chemesis International (WKN A2NB26) bereits für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Verdreifachung von Umsatz und Gewinn rechnet, ist eine Neubewertung der Aktie weite über dem aktuellen Kursniveau mehr als berechtigt. Ein Kurs an die 4 Euro liegt durchaus im Bereich des Möglichen. *Die News im Detail:* Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass La Finca eine Seed Producer Licence (Lizenz zur Saatgutherstellung) erteilt wurde. La Finca erhielt vor Kurzem einen Kontrollbesuch vom ICA (Colombian Ministry of Agriculture, kolumbianisches Landwirtschaftsministerium). Während des Besuchs demonstrierte La Finca die vollständige Einhaltung der Vorschriften und Infrastrukturanforderungen für die Vergabe dieser Lizenz. Gemäß ICA-Vorschriften wird La Finca auf die Durchführung zusätzlicher agronomischer Bewertungen hinarbeiten. Nach Abschluss wird das Unternehmen die Erlaubnis haben, mit dem kommerziellen Großanbau in Regionen des gesamten Landes zu beginnen. Wie bereits bekannt gegeben wurde, wird das Unternehmen mit Universidad Nacional de Colombia die Partnerschaft fortsetzen, um ideale Bepflanzungsdichten für Biomasse, Ertragsverbesserung, ideale Samensorten für jede Klimazone und Erntetechniken zu untersuchen. Ferner untersuchen das Unternehmen und die Universität den Anbau von Cannabis in Gewächshäusern für Blüten mit höherem CBD-Gehalt. Diese ersten Forschungs-, Anbau- und Erntearbeiten werden in La Fincas 10.000 Quadratfuß großem Gewächshaus erfolgen. "Wir sind mit La Finca und dem Erfolg, den sie in so einer kurzen Zeit erzielt haben, sehr zufrieden," sagte CEO, Edgar Montero. "Die zertifizierte Extraktionsanlage des Unternehmens wird es dem Unternehmen erlauben, sowohl die inländischen als auch die internationalen Märkte mit einer Vielfalt von Fertigprodukten für seine Hausmarken und die Marken von Drittunternehmen zu beliefern." In der nahen Zukunft wird das Unternehmen über die Fortschritte der kolumbianischen Betriebe und der Bauarbeiten berichten. *Cannabis Highflyer 2019! Chemesis vor rasanter Entwicklung - Jetzt noch rechtzeitig profitieren!* In den letzten Monaten haben wir ihnen bereits ausführlich über unseren Cannabis Top PickChemesis International (WKN A2NB26) berichtet. Durch die positiven Entwicklungen des Unternehmens in den letzten Wochen sind wir davon überzeugt, dass Chemesis der Highflyer in der Cannabisbranche 2019 werden wird! Gerade jetzt nachdem sich die Entwicklung des gesamten Cannabis Marktes gedreht hat und insgesamt wieder eine sehr positive Grundstimmung herrscht, wird Chemesis International (WKN A2NB26) davon in außerordentlichem Maße profitieren können. Die Gründe für unsere Einschätzung wollen wir Ihnen hier noch einmal zusammenfassen: - Chemesis ist in drei äußerste schnell wachsenden Cannabis Märkten Kalifornien, Puerto Rico und Kolumbien vertreten - Der lateinamerikanische Markt bietet ein riesiges Entwicklungspotential und soll bis zum Jahr 2028 ein Marktvolumen von 4,2 Mrd. USD aufweisen. Chemesis hat sich heute schon rechtzeitig positioniert, um von dieser Entwicklung profitieren zu können. - Mega-Akquise mit über 4 Mio. Quadratmeter Anbaufläche in Kolumbien machte Chemesis zum flächenmäßig größten Cannabisproduzenten Lateinamerikas - Durch ein breites Produktportfolio kann Chemesis die für den entsprechenden Markt passenden Produkte wie Cannabisöle, medizinisches Cannabis oder Nahrungsergänzungsmittel anbieten - Durch die Übernahme bereits berstender lokalen Cannabisproduzenten, konnte sofort mit der Produktion von Cannabisprodukten begonnen und dadurch Umsatz generiert werden. - Daher rechnet Chemesis zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres am 30. Juni 2019 mit einem Umsatz von insgesamt 16,5 Mio. USD und ein Gewinn von ca. 2 Mio. USD. was für eine so junges Unternehmen ein außergewöhnlich gutes Ergebnis darstellt. - Zu Marketingzwecken konnten unter anderem der gerade in den USA als "Silent Bob" sehr bekannte Schauspieler und Regisseur Kevin Smith gewonnen werden. Allein durch dessen Social Media Präsenz mit über 12,4 Millionen Followern vergrößert Chemesis seine Bekanntheit für Cannabis Anwender. Die neu eingeführte Cannabis Marke "Jay an Silent Bob" hat in der ersten Verkaufswoche bereits ein Auftragsvolumen von über 100.000 USD erreicht. In einem sehr interessanten Podcast mit Chemesis International (WKN A2NB26) CEO Edgar Montero, können sie noch mehr über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens erfahren. PODCAST mit Chemesis CEO Edgar Montero [4] *Alles in allem erfüllt Chemesis International (WKN A2NB26) durch die hervorragende strategische Ausrichtung und sehr cleveren Akquisitionen die Voraussetzungen, um der Überflieger im Cannabissektor 2019 zu werden. Durch den Erfolg des Unternehmens dürften auch die Branchengrößen wie Canopy Growth *(WKN A140QA) [2] *oder Aphria *(WKN A12HM0) [3] *auf Chemesis aufmerksam werden.* *Da Chemesis International (WKN A2NB26) bereits für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Verdreifachung von Umsatz und Gewinn rechnet, ist eine Neubewertung der Aktie weite über dem aktuellen Kursniveau mehr als berechtigt. Ein Kurs an die 4 Euro liegt durchaus im Bereich des Möglichen. * *Verpassen Sie daher nicht die vielleicht letzte Chance hier rechtzeitig einzusteigen!* Hier können Sie sich zu unserem kostenlosen Newsletter anmelden - LINK [5] *Nach Eintritt in den Cannabis Getränkesektor folgt der Eintritt in den Cannabis Lebensmittelsektor - First Mover vor Neubewertung!* Chemesis International (WKN A2NB26) vermeldete kürzlich mit dem Eintritt in den Getränkesektor einen weiteren bedeutenden Meilenstein. Wie das Unternehmen soeben vermeldete hat ihre Tochtergesellschaft Natural Ventures eine Lizenzvereinbarung zur Produktion des Cannabis Pulver Dragonglass Flake and Bake ("Dragonglass") für Project 1493 LLC., einer Tochtergesellschaft von GSRX Industries, Inc., abgeschlossen. Dragonglass wird exklusiv bei Green Spirit RX-Dispensaries in ganz Puerto Rico erhältlich sein. Somit ist auch der Eintritt in den Cannabis Lebensmittelsektor perfekt, welcher zusätzliche Einnahmen in die Kasse spülen wird. Dragonglass wird unter Verwendung einer zum Patent angemeldeten Technologie hergestellt, die es Konsumenten ermöglicht, Cannabis in einer Vielzahl verschiedener Methoden, Geschmacksrichtungen und Farben zu konsumieren. Das getrocknete aktivierte THC-Pulver oder THC-Flocken sind völlig natürlich und enthalten null Kalorien, Zucker, Fette oder Alkohole und sind zu 100% vegan. Das Pulver oder die Flakes werden über eine proprietäre, wasserbasierte Cannabinoid-Infusionsmethode hergestellt, die es den Anwendern ermöglicht, diese nach einer Wartezeit von 7-15 Minuten zu verzehren. Dragonglass wird in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen angeboten, darunter Minze, Zimt, Zitronenlimette und sogar Cayenne zum Kochen. Drachenglas kann sublingual

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 28, 2019 03:20 ET (08:20 GMT)

verabreicht, eingenommen, mikrodosiert und Lebensmitteln oder Getränken zugesetzt werden. *Die heutigen News im Detail:* GSRX Industries Inc. (OTCQB: GSRX), einer der größten Betreiber von medizinischen Cannabisvertriebsstellen in Puerto Rico (unter dem Markennamen Green Spirit RX), hat fünf medizinische Cannabisverteilungsstellen auf der Insel in San Juan-Puerto Nuevo, San Juan- Hato Ray, Carolina, Dorado und Fajardo. Diese Apotheken befinden sich in erstklassigen Gegenden mit großer Bevölkerungszahl, die sich in unmittelbarer Nähe zu touristischen Zentren und Hotels befinden. In Erwartung einer wachsenden Nachfrage nach Cannabis-Produkten, darunter auch Lebensmittel wie Dragonglass, hat Green Spirit RX fünf weitere Standorte in Puerto Rico erwroben, die voraussichtlich im Jahr 2019 eröffnet werden. Das Unternehmen besitzt in Puerto Rico bereits vorab qualifizierte Lizenzen für Transport- und Heimpatienten Lieferungen. Darüber hinaus werden Project 1493 und Green Spirit RX alle Marketingbemühungen in Puerto Rico leiten, um sicherzustellen, dass Cannabiskonsumenten über Dragonglass und dessen Vorteile informiert werden "Wir sind sehr zufrieden mit der Vereinbarung, Dragonglass für Cannabiskonsumenten in Puerto Rico anbieten zu dürfen", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Chemesis geht davon aus, dass die zum Patent angemeldete proprietäre Technologie die Industrie in Puerto Rico mit ihrem schnellen Einsatz und den vielseitigen Verbrauchsmethoden revolutionieren könnte. Natural Ventures wird seine Kapazitäten weiter ausbauen, um die steigende Nachfrage der Cannabisbranche in Puerto Rico zu bedienen. " *First Mover im Cannabis Getränkesektor - weitere Millionenumsätze erwartet - Aktie mit Kaufsignal!* Vor wenigen Tagen hat unser Cannabis Top PickChemesis International (WKN A2NB26) als einer der ersten Unternehmen überhaupt die Markteinführung von einem Energy-Shot, einem Sleep-Shot und einem Calming-Shot bekannt gegeben, somit ist Chemesis eines der ersten Unternehmen, dass in Puerto Rico Getränkeprodukte herstellen und vertreiben wird. Die anfängliche Markteinführung dieser Produkte mit völlig natürlichen Inhaltsstoffen wird einen Energy-Shot (Energie-Shot), einen Sleep-Shot (Schlaf-Shot) und einen Calming-Shot (Beruhigungs-Shot) einschließen. Nach der ersten Auslieferung an ausgewählte Apotheken in dieser Woche erwartet das Unternehmen, dass diese Produkte innerhalb der nächsten 30 Tage in seinem gesamten Apothekennetz in Puerto Rico verfügbar sein werden. *Mega-Akquise mit über 4 Mio. Quadratmeter Anbaufläche in Kolumbien macht Chemesis zum flächenmäßig größten Cannabisproduzenten* Chemesis International (WKN A2NB26) gab erst vor kurzem den Abschluss ihrer Mega-Akquise in Kolumbien bekannt. Das Unternehmen konnte sich mehr als 43 Mio. sqf. voll lizenzierte Anbaufläche (entspricht 1.000 Acres) verbindlich sichern und steigt zu einem der größten Cannabis Produzenten der gesamten Branche auf. Nur als Vergleich, der Cannabis Gigant Canopy Growth (WKN A140QA) [2] verfügt derzeit über 5 Mio. sqf. in Kanada und ist damit unangefochten auf Platz 1. Mit einem deutlichen Kursanstieg in Richtung der 2 EUR Marke ist daher in den nächsten Wochen zu rechnen. Bedenkt man, dass der aufstrebende lateinamerikanische Cannabis Markt bis zum Jahr 2028 schätzungsweise einen Marktwert von 4,2 Milliarden USD haben wird und allein das Potential des kolumbianischen Cannabismarktes auf über 664 Millionen geschätzt wird, halten wir mittelfristig Kurse von 4-5 EUR absolut im Bereich des Möglichen. Wie Sie bereits wissen, befinden sicher derzeit nur 16 Mio. Aktien im Freefloat und die Insider halten einen Großteil der Aktien. Daher sind wir der Ansicht das eine Kursteigerung gerade deshalb sehr schnell und explosiv erfolgen wird, verpassen Sie es daher nicht sich rechtzeitig zu positionieren. *Wir erwarten in den kommenden Wochen weiteren positiven Newsflow, auch eine Übernahme ist nicht mehr auszuschließen, denn das Unternehmen ist bestens aufgestellt!* *Die Akquise im Detail:* Chemesis International (WKN A2NB26) wird zum Abschluss der Akquisition der in Kolumbien ansässigen La Finca Interacviva-Arachna Med ("La Finca") 8.000.000 CAD in Form von Aktien zu einem vereinbarten Preis von 1,25 CAD pro Aktie ausgeben und hat die Zahlung weiterer 5.500.000 CAD innerhalb der nächsten 24 Monate vereinbart. Alle ausgegebenen Aktien werden einer 36-monatigen Haltefrist unterliegen. La Finca ist ein integriertes Cannabisunternehmen, das seit Oktober 2017 vollständig lizenziert und in Kolumbien in Betrieb ist. La Finca hat über 1000 Acres (entspricht 43 Mio. Sqf) an Freilandanbauflächen und erkundet aggressiv Erweiterungsmöglichkeiten. Sie sind ein Gründungsmitglied der "Association for the Promotion of Hemp Growing", eine gemeinnützige Organisation, die sich auf die Schulung und die Förderung der Erweiterung von Cannabisanbauflächen bei Gewährleistung des Anbaus hochwertiger Kulturen mittels technischer Beratung konzentriert. Das Anbauprogramm des Unternehmens basiert auf einem dezentralisierten Modell mit Partnerfarmen im gesamten Land, was Kleinbauern die schnelle Aufzucht hochwertiger Kulturen erlaubt. Zurzeit ist La Finca in Partnerschaften mit über 2.000 Farmerfamilien in Kolumbien mittels verschiedener Genossenschaften, was ihrem Landpaket hinzugefügt werden kann. La Finca ist ebenfalls in einer Partnerschaft mit der größten Universität in Kolumbien, Universidad Nacional, zur Entwicklung von Saatgut, um die Erträge an Biomasse und Blüten bei Verkürzung der Pflanzzyklen zu verbessern. La Finca hat ebenfalls eine Partnerschaft mit Universidad Distral, die sich auf die Bildungsaspekte des Cannabisanbaus konzentriert. Die Universität bietet eine Fernausbildung sowie Unterricht in Klassenräumen, um Farmer im Anbau der Cannabispflanzen auszubilden und damit deren Fähigkeit zur Produktion hochwertiger Kulturen zu gewährleisten. La Finca verfügt zurzeit über 2,3 Mio. CAD an Betriebskapital zur Erweiterung ihrer Betriebe und hat mehrere Produktionsverhältnisse. Das Unternehmen hat ein Produktionsabkommen für durch INVIMA (FDA Äquivalent) lizenzierte Kosmetikprodukte unter der Marke La Finca. Das Unternehmen ist zur Gewährleistung der Einhaltung aller Regeln und Gesundheitsvorschriften stark mit INVIMA engagiert. Aufgrund der Nähe zum Äquator hat Kolumbien einen ganzjährigen 12-stündigen Sonnenzyklus, was eine Ernte an 365 Tagen im Jahr1 erlaubt. Die Gebirgsregionen Kolumbiens bietet unterschiedliche thermische Stockwerke, die einen gleichzeitigen Anbau in verschiedenen Klimazonen erlauben. Kolumbien hat ebenfalls viele Freihandelsabkommen, die einen kostengünstigen weltweiten Export von Cannabisprodukt erlauben werden. Folglich glaubt das Unternehmen, dass La Finca in einem Land gut positioniert ist, dass seine Verordnungen schnell anpasst und somit eine lukrative Investmentgelegenheit sowohl für ein kurzfristiges als auch langfristiges Wachstum bietet. *"Mit dem Abschluss dieser Akquisition wird Chemesis seine Präsenz in Lateinamerika beachtlich ausbauen" sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "La Finca entwickelt sich wie geplant und hat alle notwendigen Dokumente zur Erweiterung ihrer Anbaufläche auf 1.060 Acres beim Justizministerium eingereicht." * *Die vergangenen Top-NEWS und unsere ausführliche Erstempfehlung - erfahren Sie mehr! * Exklusivvereinbarung zur Produktion, Verkauf und Vertrieb von Quick Strips mit Cannabisöl! Aktie weiterhin günstig im Vergleich zur Peer Group! Eine weiterer Umsatzgarant wurde vor kurzem bekannt gegeben und bedeutet ein weiteres Alleinstellungsmerkmal um sich weit von den Mitbewerbern abzusetzen. Das Unternehmen und Rapid Dose Therapeutics Inc. ("RDT"), ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen, das disruptive proprietäre Arzneimittel-Verabreichungs-Technologien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse anbietet, hat eine definitive Vereinbarung unterzeichnet, die es Chemesis ermöglicht, QuickStrips mit Cannabisöl zu produzieren. RDTs innovativer QuickStrip ist ein einfach anzuwendendes sicheres und effektives orales und schnelllösliches Arzneimittelverabreichungssystem, das eine präzise Verabreichung sowie Stärke bietet und zusammen mit der McMaster University durch die renommierte Adronov Research Group entwickelt wurde. *Gemäß den Konditionen der Absichtserklärung erhält Chemesis die Rechte zur Produktion, zum Vertrieb und Verkauf der QuickStrip-Produkte mit Exklusivrechten für den kalifornischen Markt und weiteren Gebieten.* Mit der hochmodernen Anlage von Chemesis ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Partnerschaft mit RDT seine Position am kalifornischen Cannabismarkt weiter stärken wird, indem dies dem Unternehmen die Verwendung eines bequemen Arzneimittelverabreichungssystems erlauben wird, das eine Vielfalt von Verbrauchern anvisieren kann und ihnen ebenfalls die Anwendung von Cannabisprodukten auf eine neue Art erlaubt. Das Unternehmen wird sich weiterhin positionieren, um in diesem wachsenden Markt mit innovativen und effektiven Produkten Kapital zu schlagen. *"RDT ist ein Innovator in der Welt der Arzneimittelverabreichung, was dies zu einer ausgezeichneten Gelegenheit für Chemesis macht," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero*. "QuickStrips umfasst therapeutische Produkte und sie bieten ebenfalls ein Arzneimittelverabreichungssystem, das schnell, praktisch, präzise, diskret, bequem auf Reisen und eine Alternative für diejenigen ist, die Probleme mit

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 28, 2019 03:20 ET (08:20 GMT)