Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Advanced Micro Devices, Inc. 0.76% trade2win (TZ222222): Ich habe am Freitag Abend die Aktien von AMD ins wikifolio "Growth Investing Europa + USA" gekauft. AMD wird am Dienstag den 29.1.19 nach Börsenschluss die Q4 Zahlen veröffentlichen. Eigentlich kaufe ich ungern Aktien kurz vor Veröffentlichung der Quartalszahlen, weil einfach die Gefahr besteht, dass ich sehr schnell ausgestoppt werde. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...