Im Schlussquartal hat die Aktie von Softing unter der Sorge gelitten, dass das Unternehmen die Jahresziele erneut verfehlen könnte, vor allem wegen der schwierigen Lage im Automotive-Markt. Diese Befürchtungen hat CEO Wolfgang Trier nun via Interview entkräftigt. Die Aktie hat davon stark profitiert, verfügt aber noch über weiteres Potenzial.

Softing hat im Jahresverlauf an Dynamik gewonnen: Nach einem Umsatzrückgang von 6,6 % im ersten Quartal haben die Erlöse in den beiden Folgeperioden um 9,2 bzw. 8,4 % zugelegt. Wachstumstreiber waren der erfolgte Ausbau der Produktpalette im Bereich Automotive und die dynamische Entwicklung im Segment IT Networks (Umsatz 9M +32 %). Das hat sich insgesamt auch in der Margenentwicklung sehr positiv bemerkbar gemacht, im dritten Quartal konnte das EBIT zum Vorjahr von -0,4 auf +1,3 Mio. Euro gedreht werden. Nach neun Monaten ...

