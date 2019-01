Bonn (www.anleihencheck.de) - Trotz schwacher Konjunkturdaten zeigten die Renditen am deutschen Rentenmarkt am Freitag eine Gegenbewegung auf ihren Rückgang vom Vortag, der durch die steigende Konjunkturskepsis der EZB ausgelöst worden war, berichten die Analysten von Postbank Research.10- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,20% beziehungsweise -0,58% jeweils 2 Basispunkte höher als am Donnerstag rentiert. Am US-Rentenmarkt habe die Rendite 10-jähriger Treasuries noch etwas deutlicher um 4 Basispunkte auf 2,75% angezogen. Die Hoffnung auf ein (vorläufiges) Ende des Shutdown, die am Abend Gewissheit geworden sei, habe bei vielen Marktakteuren für einen wieder zunehmenden Risikoappetit gesorgt. (28.01.2019/alc/a/a) ...

