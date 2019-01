Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hinter uns liegt eine ausgesprochen positive Woche am europäischen Rentenmarkt, so die Experten von Union Investment.Den Bärenanteil daran dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) haben. Am Donnerstag hätten sich die Währungshüter zu ihrer ersten turnusmäßigen Sitzung in diesem Jahr getroffen. Nachdem sich wichtige Frühindikatoren in den letzten Wochen weiter eingetrübt hätten, seien auch die Notenbanker um Mario Draghi nicht umhingekommen, ihre Wachstumsaussichten anzupassen. Bislang seien sie noch "ausgeglichen" gesehen worden, nun würden sie jedoch als "abwärtsgerichtet" bewertet. Zwar sei die EZB noch bei ihrer Vorgabe geblieben, bis mindestens Sommer auf eine Zinserhöhung verzichten zu wollen. Angesichts der Tatsache, dass nun aber auch die Währungshüter die Wachstumsschwäche anerkannt hätten, würden viele Marktteilnehmer inzwischen nicht mehr glauben, dass in diesem Jahr überhaupt an der Zinsschraube gedreht werde. Ein "echte" Erhöhung werde inzwischen erst im Sommer 2020 gesehen. Lediglich eine kosmetische Anpassung am Einlagensatz erscheine noch möglich. ...

