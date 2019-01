Strausberg (ots) -



Ende Januar wird das in Pfreimd beheimatete Panzerbataillon 104 das Panzerbataillon 393 aus Bad Frankenhausen nach einer rund halbjährigen einsatzgleichen Verpflichtung in Litauen ablösen. Am 29. Januar werden dazu in Vilseck in den Rose Barracks elf Kampfpanzer Leopard 2, ein Pionierpanzer Dachs, ein Brückenlegepanzer Biber und zwei Bergepanzer Büffel auf die Bahn für den Transport nach Rukla verladen. Damit startet die Verlegung von Fahrzeugen der fünften Rotation der "Enhanced Forward Presence (EFP) Battlegroup". Medienvertreter laden wir herzlich zu diesem Pressetermin am 29. Januar ein. Treffpunkt 09:15 Uhr: Gasthof zum Südlager Kürmreuther Str. 2 92249 Vilseck (Ortsteil Sorghof) Anmeldung bis Montag, den 28. Januar 2019, um 16:00 Uhr



