Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) stieg in der ersten Januarwoche über den Widerstand bei 10.850 Punkten an und machte damit weiter Boden gut, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Nach einer leichten Korrektur unterhalb der 11.000 Punkte-Marke habe sich dieser Anstieg in den letzten Tagen mit einer steilen Kaufwelle fortgesetzt, die den Index über das Zwischenhoch und den Widerstand bei 11.051 Punkten habe ausbrechen lassen. ...

