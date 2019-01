Bern - Die Autoverkäufer in der Schweiz und in Liechtenstein profitierten 2018 nicht von der guten Konjunkturlage. Sie konnten deutlich weniger Neuwagen an die Kunden bringen als im Vorjahr. Rückläufig, wenngleich weniger stark, war auch der Occasionsmarkt.

Gesamthaft wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein knapp 300'000 neue Autos verkauft. Das entspricht einem Rückgang um 4,6 Prozent, nachdem die Verkäufe bereits im Vorjahr zurückgegangen waren.

Dieselfahrzeuge weniger gefragt

Das Autogewerbe machte die wirtschaftliche und politische Eintrübung in Europa, den Handelskonflikt zwischen den USA und China, das anhaltende Diesel-Bashing sowie Lieferengpässe zahlreicher Automobilhersteller aufgrund der neuen Abgasnorm WLTP verantwortlich. Vor diesem Hintergrund seien die vorliegenden Zahlen insgesamt zufriedenstellend, teilten der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) und der Datenverarbeiter Eurotax am Montag mit.

Die Abgasskandale ...

