Zürich - Weltweit drohen Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Mehrkosten und Umsatzverluste durch Cyberangriffe in Höhe von rund 5,2 Bio. US-Dollar. Grund dafür ist, dass die Abhängigkeit von komplexen internetfähigen Geschäftsmodellen die Fähigkeit zur Einführung wichtiger Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz kritischer Vermögenswerte übertrifft. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Accenture "Securing the Digital Economy: Reinventing the Internet for Trust".

Das Internet wird in puncto Cybersecurity immer instabiler, sagten mehr als die Hälfte der weltweit in der Studie Befragten (59%). Das kann für Unternehmen verheerende Folgen haben. Cyberkriminalität kann die betrieblichen Abläufe, die Innovationsfähigkeit und das Wachstum einer Firma erheblich gefährden und Kosten in Billionen-Höhe verursachen. Die Studienergebnisse zeigen, dass im weltweiten Branchenvergleich die Hightech-Industrie mit mehr als 753 Mrd. US-Dollar möglicher Verluste am gefährdetsten ist, gefolgt von der Life-Science- und der Automobilindustrie mit 642 Mrd. US-Dollar bzw. 505 Mrd. US-Dollar.

"Beim Thema Cybersecurity hinken die meisten Unternehmen der Raffinesse der Cyberkriminellen hinterher. Das führt zu einem Vertrauensverlust in die digitale Wirtschaft", sagt Uwe Kissmann, Geschäftsführer von Accenture Security in Europa. "Um resistent gegen Cyberangriffe zu werden, müssen Unternehmen das Fachwissen der Chief Information Security Officers (CISO) in die Geschäftsleitung tragen und dafür sorgen, dass Security ein integraler Bestandteil aller neuen Projekte wird. Wenn es um Sicherheit und Datenschutz geht, sollten alle Geschäftsführer in die Verantwortung genommen werden. Hier ist eine entschlossene Führung durch Chief Executive Officers (CEO) nötig, nicht nur durch CISOs. Es gilt, den erfolgssichernden Beitrag einer stabilen Cybersecurity in seiner Geschäftsrelevanz zu erkennen und ihn entsprechend zu positionieren."

Cyberkriminalität hindert Entwicklung der digitalen Wirtschaft

Vier von fünf der globalen Teilnehmer (79%) glauben, dass sich die Entwicklung der digitalen Wirtschaft deutlich verlangsamen wird, wenn es keine Verbesserung der Cybersicherheit gibt. Das ist problematisch, da laut der Studie 91 Prozent der deutschen Unternehmen der Meinung sind, dass eine vertrauenswürdige digitale Wirtschaft entscheidend für das zukünftige Wachstum ihres Unternehmens ist. Rund 81 Prozent der deutschen Befragten sagen, dass das wirtschaftliche Potenzial des Internets und des Internet of Things (IoT) durch den Aufbau einer vertrauenswürdigeren Digitalwirtschaft mobilisiert werden kann. Unternehmenslenker befinden sich an einem kritischen Wendepunkt: Sie müssen das Vertrauen in die digitale ...

