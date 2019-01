Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Ivar Leon Menger war mal Werbetexter und hat Kurzfilme gedreht, bevor er vor 14 Jahren seine Liebe zu Hörspielen entdeckte. Über 85 hat er seitdem geschrieben und bei vielen auch Regie geführt. Wie zum Beispiel bei der zum "Hörspiel des Jahres 2016" gekürten 30-teiligen Mystery-Serie "Monster 1983". Sein neuester Streich heißt "Ghostbox - Der Tod ist nicht das Ende" - und Staffel eins dieses nervenaufreibenden Psychothrillers gibt's ab sofort als Audible Original zum Download. Oliver Heinze verrät Ihnen mehr dazu.



Sprecher: Lena Gruenwald, Praktikantin beim "Berliner Tagespiegel", ist fasziniert vom Jenseits und hat deshalb im Diesseits einen privaten YouTube-Kanal, in dem sich alles um Tarot-Karten, Gläserrücken und Geister dreht.



O-Ton 1 (Ghostbox, 5 Sek.): "Ähm, hallo? ... Ist da jemand von der anderen Seite, der Kontakt zu mir aufnehmen möchte?"



Sprecher: Zwar kann sie von den wenigen Abonnenten nicht leben, doch die Tipps ihrer Mitbewohnerin Marie findet sie komplett daneben:



O-Ton 2 (Ghostbox, 15 Sek.): "Du denkst einfach zu Deutsch! Glaub mir, Lena, wenn du dich hübsch rausputzt, dann kommen deine Abonnenten von ganz allein." "Ach, das soll aber nicht der Grund sein, warum sie meinen Kanal abonnieren." - "Das ist deine Entscheidung, Cherie. Ich will dir nur helfen. Mehr nackte Haut, mehr Abonnenten."



Sprecher: Stattdessen setzt Lena alles daran, einen Job als Redakteurin zu bekommen. Dafür fehlt ihr allerdings die perfekte Story. Doch die fällt ihr fast wie von selbst in den Schoß, als sich ihr Bruder eines Tages in Heidelberg aus unerklärlichen Gründen das Leben nimmt.



O-Ton 3 (Ghostbox, 22 Sek.): "Privates Videotagebuch, Nummer 1. Montag, 10. Mai, 9:18 Uhr, Heidelberg. Ich hab die Nacht kaum geschlafen und total verrücktes Zeug geträumt. Wahrscheinlich, weil Marie die ganze Nacht auf mich eingeredet hat, dass ich bloß nicht auf eigene Faust recherchiere. Bla, bla, bla. Dabei hatte ich das überhaupt nicht vor!"



Sprecher: Am Ende macht sie genau das natürlich doch und stößt schon bald auf ein dunkles Geheimnis ihres Bruders. Der hat nämlich an der Uniklinik Heidelberg an einem hochgeheimen, revolutionären Forschungsprojekt mitgearbeitet. Erste Hinweise darauf bekommt sie in einer Vorlesung zum Thema:



O-Ton 4 (Ghostbox, 33 Sek.): "Wird die Menschheit bald unsterblich sein? Und die Antwort lautet: Ja. Die Frage ist nur, was von uns bleibt unsterblich? Stellen Sie sich bitte für einen kurzen Moment vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn der Geist von Leonardo DaVinci unsterblich gewesen wäre. Was hätten wir heute alles von ihm lernen können? Was wäre, meine Damen und Herren, wenn die größten Denker, Künstler und Wissenschaftler der Menschheit niemals gestorben wären?"



Sprecher: Lena traut ihren Ohren kaum und beschließt, weiter zu recherchieren - ohne zu ahnen, dass sie sich auf eine gefährliche Reise begibt, bei der sie nicht nur ihren Verstand zu verlieren droht, sondern auch ihr Leben.



Abmoderationsvorschlag:



"Ghostbox - Der Tod ist nicht das Ende" von Ivar Leon Menger ist ab sofort als aufwendig produziertes Hörspiel exklusiv bei Audible downloadbar. Mit dabei ist die Crème de la Crème der deutschen Synchronsprecherriege, also unter anderem Yvonne Greitzke ("Alicia Vikander"), Joachim Tennstedt ("Jeff Bridges"), Nico Sablik ("Daniel Radcliffe"), Luise Helm ("Scarlett Johansson"), Timmo Niesner ("Elijah Wood") und Tom Vogt ("Colin Firth"). Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.



