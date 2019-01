Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA endet die Schließung der Regierungsbehörden, allerdings zunächst nur für drei Wochen, so die Analysten der Helaba.Fraglich sei, wann die wegen des "shutdown" nicht veröffentlichten Konjunkturdaten bekannt gegeben würden. So dürfe bezweifelt werden, dass das BIP-Wachstum des vierten Quartals wie geplant veröffentlicht werde. Mithin würden sich Volkswirte, Investoren und Notenbanker noch teilweise im Blindflug befinden. Vor diesem Hintergrund dürfte die US-Notenbank wohl eine voreilige Festlegung in der Frage, ob es zu einer ausgedehnten Pause im Zinserhöhungszyklus oder gar einer Senkung der Leitzinsen kommen werde, vermeiden. Die weiterhin verfügbaren Daten seien gemischt. ...

