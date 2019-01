Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Start ins Jahr 2019 ist mit Blick auf die ersten gemeldeten Konjunkturdaten enttäuschend ausgefallen, so die Analysten der Nord LB.So zeichne sich nach dem kräftigen Rückgang der Industrieproduktion im Berichtsmonat November (-1,7% M/M) ab, dass sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone entgegen früheren Erwartungen im vierten Quartal 2018 nicht beschleunigt habe. Die Analysten würden für Deutschland mit einem mäßigen Wachstum in Q4 rechnen, die Produktion sei auch durch niedrige Pegelstände behindert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...