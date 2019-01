FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 339 (344) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ELECTROCOMPONENTS PT TO 610 (725) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 584 (597) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 205 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 650 (670) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3620 (3780) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3280 (3450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 1230 (1370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 370 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6500 (7000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FORTERRA PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 290 (300) PENCE - BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 900 (920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 910 (960) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS KELLER GROUP PRICE TARGET TO 630 (950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2670 (2760) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 480 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SIG PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TYMAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 270 (390) PENCE - BERENBERG CUTS VOLUTION GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 170 (220) PENCE - BERENBERG RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES REDROW PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2950 (3050) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 390 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 152 (118) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DRAX GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 420 (430) PENCE - JEFFERIES INITIATES ON THE BEACH GROUP WITH 'BUY' - TARGET 500 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES VODAFONE TO 'BUY' (REDUCE) - PRICE TARGET 160 (180) PENCE - LIBERUM RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1840) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS GROUP PRICE TARGET TO 470 (410) PENCE - LIBERUM RAISES NATIONAL EXPRESS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES IG GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 693 PENCE - MS RAISES DIXONS CARPHONE TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 240 (175) P - RBC CUTS PETRA DIAMONDS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - PT 40 (65) PENCE - UBS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1390 (1340) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob