FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine negative Gerichtsentscheidung in den USA hat die Morphosys-Papiere deutlich zurückgeworfen: Die Papiere des Antikörperspezialisten verloren am Montag zeitweise über 8 Prozent auf 96,35 Euro. Damit prallten die Papiere an ihre 200-Tage-Linie zurück, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Zuletzt notierten die Aktien noch rund 5 Prozent im Minus.

Im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab hatte ein US-Bezirksgericht drei Patente von Morphosys für ungültig erklärt. Morphosys hatte gegen beide im April 2016 Klage wegen Patentrechtsverletzung eingereicht.

Eine für Morphosys günstige Entscheidung hätte dem Unternehmen laut dem Analysten Gunnar Romer von der Deutschen Bank deutliche Umsatzbeteiligungen für das Krebsmittel Darzalex von Janssen gebracht. Er selbst hatte diesen Aspekt jedoch in seinem Bewertungsmodell nur mit 6 Euro je Aktie berücksichtigt und geht auch von einer recht geringen Bedeutung in der Bewertung anderer Experten aus. Entsprechend biete ein deutlicher Kursrückschlag eine gute Kaufchance, so Romer.

Daniel Wendorff von der Commerzbank stutzte sein Kursziel um 10 auf 97 Euro zusammen. Entsprechend hoch hatte er eine für Morphosys günstige Gerichtsentscheidung im Zusammenhang mit dem fremden Antikörpereinsatz gegen das Zielmolekül CD38 bewertet. Nun bleibt Morphosys noch das Potenzial des eigenen Antikörpers MOR202./ag/edh/jha/

