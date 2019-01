Nach einer Niederlage in einem Patentstreit haben Aktionäre dem Biotechunternehmen Morphosys die rote Karte gezeigt. Die Aktien fielen am Montag um bis zu 8,2 Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 96,35 Euro und waren mit Abstand größter Verlierer im Nebenwertindex MDax. Damit prallten die Papiere an ihre 200-Tage-Linie zurück, die als Indikator...

Den vollständigen Artikel lesen ...